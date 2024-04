Javier Aguirre vuelve a una final de la Copa del Rey 19 años después

Palma, (EFE).- Javier Aguirre ha manejado con precisión el timón del Mallorca hasta conducirlo a la cuarta final de su historia en la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao, segunda para el técnico mexicano tras la que perdió hace 19 años, en 2005, con Osasuna en la prórroga (2-1) ante el Betis.

El “Vasco” sigue la estela de los colegas que le precedieron en el banquillo bermellón en el reto de llegar al choque clave del torneo copero, los españoles Lorenzo Serra Ferrer, Gregorio Manzano y el argentino Héctor Cúper.

Solo Manzano alcanzó la gloria con la victoria mallorquinista frente al Recreativo de Huelva en Elche (2003); Serra Ferrer y Cúper vieron como el trofeo se les escapaba ante el Atlético de Madrid (1991) y el Barcelona (1998), respectivamente.

El Mallorca afrontará la final el sábado en el estadio de La Cartuja ante el Athletic, uno de los “reyes de Copas” -suma 23 títulos- junto al Barça, que tiene 31.

El club balear no llegará a la capital hispalense con la condición de favorito, como lo demuestra la historia de la competición copera. Pero tampoco lo tenía todas consigo hace dos años en LaLiga, amenazado por el descenso a Segunda, hasta que Aguirre asumió la dirección técnica de los bermellones en marzo de 2022 a falta de 9 jornadas para el final del campeonato.

Tras un dramático esprint final, el Mallorca no solo salvó la categoría, sino que además, en la temporada siguiente, acabó el campeonato en la novena posición sumando 50 puntos.

Con Aguirre en el banquillo los bermellones han disputado 77 partidos en la máxima categoría del fútbol español; de ellos ha ganado 24, empatados 22 y perdidos 31.

El equipo encadena 79 jornadas sin caer en la zona de descenso y, hasta ahora, sigue sin enlazar tres derrotas consecutivas. No obstante, esta temporada le está costando poner tierra de por medio con el descenso. Es su asignatura pendiente. En la trigésima jornada solo seis puntos (suma 31) le separan del abismo.

En la Copa del Rey de esta temporada, en cambio, los números del técnico de Ciudad de México han sido espectaculares. Tras superar cuatro rondas ante rivales de menor entidad (Boiro, Valle de Egües, Burgos y Tenerife), el Mallorca eliminó al Girona,el equipo de moda este año en Primera, y a la Real Sociedad para plantarse en la final del torneo del KO.