Javier Bardem y Nicole Kidman apuntan a “Being The Ricardos” de Aaron Sorkin

Los Ángeles, (EFE News).- Javier Bardem y Nicole Kidman están negociando su incorporación a “Being The Ricardos”, la próxima película del director y guionista Aaron Sorkin (“The West Wing”).

El portal Deadline detalló que, si finalmente llegaran a un acuerdo, Bardem y Kidman interpretarían en esta cinta a la pareja formada por el cubanoestadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva “I Love Lucy”(1951-1957).

“Being The Ricardos” se centrará en una semana de producción de “I Love Lucy” atravesada por una crisis personal y profesional del matrimonio.

Amazon Studios y Escape Artists están detrás de esta película que, en principio, Sorkin solo iba a escribir pero que después decidió también afrontar como director.

A la espera de que se resuelvan las negociaciones tanto con Kidman como con Bardem, tampoco se sabe con certeza una fecha de inicio para el rodaje de “Being The Ricardos” debido a la incertidumbre que la pandemia ha provocado en Hollywood.

Sorkin es uno de los autores más prestigiosos del panorama audiovisual contemporáneo gracias a los apasionados y brillantes guiones de series como “The West Wing” (1999-2006) o “The Newsroom” (2012-2014) y de películas como “A Few Good Men” (1992), “The Social Network” (2010) o “Steve Jobs” (2015).

Ganador del Óscar al mejor guion original por “The Social Network”, Sorkin también probó suerte en la dirección con “Molly’s Game” (2017) y con la muy reciente “The Trial of the Chicago 7” (2020), que figura como una de las aspirantes principales para los Óscar que se celebrarán en abril.

Por su parte, Bardem se llevó el Óscar al mejor actor de reparto por “No Country for Old Men” (2007), su última cinta hasta la fecha es “The Roads Not Taken” (2020) de Sally Potter, y tiene pendiente de estreno la nueva versión de “Dune” con Denis Villeneuve como cineasta y Timothée Chalamet como protagonista.

Finalmente, Kidman, ganadora de la estatuilla a la mejor actriz por “The Hours” (2002), presentó en 2020 la serie “The Undoing” en HBO y el musical “The Prom” en Netflix.

