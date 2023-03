Javiera Balmaceda: el cine latinoamericano empieza a mostrar su complejidad

Miami, (EFE).- Para Javiera Balmaceda, a cargo de las producciones locales de Latinoamérica para Prime Video, el cine latinoamericano “ha comenzado a mostrar su complejidad y la increíble profundidad de las historias que hay en la región” gracias a la explosión de producciones para video por internet.

“Estamos en una era en la que se está pudiendo explorar la riqueza de contenido y de talento que tenemos gracias a la gran demanda que existe a nivel internacional y el apoyo de empresas como Prime, que ha apostado por todo tipo de proyectos en español y que está enseñando varias caras de América Latina al mundo”, dijo Balmaceda, de origen chileno, en una entrevista con EFE.

Una de esas caras fue la que mostró la película “Argentina, 1985”, que fue candidata a un Oscar en la reciente edición de los premios y trata del juicio a las juntas militares que gobernaron el país desde 1976 a 1983 desde la perspectiva del fiscal Julio Strassera (1933-2015).

Balmaceda es una de las productoras ejecutivas del filme y recuerda con emoción desde las primeras reuniones por teleconferencia durante la pandemia hasta el ir a comprar zapatillas deportivas del color de la bandera argentina para acompañar a la cinta en los Oscar, donde competía por el premio de mejor película extranjera.

La cinta, protagonizada por Ricardo Darín, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se hizo merecedora del premio FIPRESCI de la crítica internacional a la mejor película.

“Argentina, 1985” también ganó el premio del público del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Globo de Oro como mejor película en lengua no inglesa.

Además, la National Board of Review nombró a “Argentina, 1985” como una de las cinco mejores películas internacionales de 2022 y ahora compite por los Premios Platino, que se entregan a finales de abril en Madrid.

Aunque todo el proceso ha sido emocionante, uno de los momentos más especiales fue ver la reacción del padre de Balmaceda, quien salió de Chile perseguido por la dictadura de Augusto Pinochet.

“Mi papá estaba feliz de que fuera una historia positiva, que demuestra no solo lo frágil que es la democracia, sino que se pueden cambiar las cosas dentro de nuestras instituciones. Es una historia que como hija de exiliados me toca en lo personal”, manifestó.

PROYECTOS AUTÉNTICOS

Esa es justamente la misión que Balmaceda se planteó al sumarse al equipo que Amazon armó para Prime Video: encontrar esos proyectos que “emocionan dentro de la originalidad y la autenticidad”, explicó.

Con eso en mente llevó a la plataforma de streaming la bioserie “Maradona: Sueño Bendito” y también ha colaborado en la creación de otros títulos como “El Presidente”, “La Jauría”, “Noticia de un secuestro” y “La cabeza de Joaquín Murrieta”, entre otros.

La trilogía cinematográfica chilena “Sayen” es otro de los proyectos de Balmaceda La primera entrega se estrenó este 3 de marzo en Prime Video en en más de 240 países. Esta producción cuenta con un elenco casi completamente integrado por actores chilenos.

En las próximos días salen la versión argentina del concurso humorístico “LOL”, con la legendaria conductora Susana Giménez y la nueva temporada del reality “De viaje con los Derbez”.

Este año también presentará “Barrabrava”, una serie argentina sobre el mundo de los hinchas del fútbol, y pronto anunciará fechas para las dos películas que faltan de “Sayen”.

“Gran parte del éxito de las producciones en español ha sido el que hemos dejado de intentar imitar a otros y hemos abrazado nuestra propia versión del melodrama, con la intensidad con la que vivimos las cosas, para contar nuestras historias, que son muchas”, indicó.

Como una de las ejecutivas más poderosas de la industria audiovisual en la región, Javiera Balmaceda está muy satisfecha de lo que ha logrado, pero considera que aun tiene una deuda pendiente.

“Necesito en mi vida más proyectos dirigidos por mujeres latinoamericanas” expresó.

Balmaceda no es la única de sus hermanos, son cuatro en total, que ha hecho carrera en el mundo audiovisual. Su hermano Pedro Pascal es una estrella de la televisión mundial, gracias a su actuación en series como “The Mandalorian” y “The Last of Us”, y su hermana menor Lux es actriz.

Vive el éxito de Pedro Pascal como propio y juntos han soñado con hacer algún proyecto juntos, “aunque quizá ahora él ya está por encima de mi presupuesto”, reconoció entre risas, aunque la idea de llevar a la pantalla alguna historia en familia no es algo “descabellado”.

Alicia Civita