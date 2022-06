Jawy Méndez y su nueva faceta musical

Durante el más reciente streaming Vivir es Increíble, transmitido desde la cuenta de @gnpseguros en Instagram, la actriz y presentadora Mar Saura charló con el artista en una amena entrevista.

Ciudad de México – Reinventarse y estar abierto a las nuevas posibilidades es parte de toda labor artística, sin importar si esta queda plasmada en la pantalla o los escenarios. Lo tiene bien claro Jawy Méndez, músico e influencer mexicano invitado a la más reciente transmisión de Charlas increíbles, el espacio en vivo conducido por la actriz, empresaria y presentadora española Mar Saura a través del Instagram de @gnpseguros

Esto es un poco de lo que nos compartió esta figura.

Una invitación a proyectar en grande

Para comenzar la charla, Mar Saura aprovechó el próximo lanzamiento del nuevo EP de Jawy Méndez para invitarlo a imaginar el futuro más prometedor: “Imagínate ese escenario donde te encantaría estrenar esas seis canciones”, le pidió, a lo cual Jawy respondió:

“A mí me gusta soñar en grande, con escenarios llenos y la gente coreando mis canciones. Todo eso para mí es un sueño”, dijo emocionado.

Originario de la Ciudad de México, Jawy Méndez cobró notoriedad a raíz de su participación en el reality show Acapulco Shore. En el programa, tuvo la oportunidad de mostrarse como realmente es y conectar con los seguidores que hoy apuntalan su incipiente carrera musical. Así lo reconoció tras la siguiente pregunta de Mar Saura sobre la importancia que tuvo dicha producción:

“Tuve la oportunidad del reality show que me impulsó demasiado y me ayudó a retomar la música. Hoy estoy haciendo lo que más me gusta en la vida”, declaró Jawy.

En la voz de Jawy Méndez

Después de invitarlo a soñar, Mar Saura pidió a Jawy Méndez le contará sobre las seis canciones de su próxima producción discográfica.

“El nombre de este EP es Que sabes tú, haciendo referencia a que la gente quiere saber todo de ti como en los reality. En realidad, la gente conoce un 10% del 100% de lo que es Jawy”, respondió convencido de que su franqueza y transparencia son dos rasgos que lo definen bien.

Así, Mar Saura, dando voz a los espectadores de esta transmisión en vivo,le preguntó: “¿Qué dirías que tienes que aportar con lo nuevo que traes?”. Jawy enfatizó:

“Mucha alegría, mucho de mi esencia que ya muchos comparten conmigo. Vivir es increíble siempre. Siempre hay oportunidades y, si estás listo, las ves a ver y las vas a tomar”. Así, haciendo suya la frase de GNP Seguros, Jawy Méndez se despidió de esta entrevista, un formato en línea que durante los últimos dos años ha tenido a los rostros más reconocibles de América Latina charlando abiertamente con Mar Saura.

