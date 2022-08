Jay Wheeler presenta “Emociones”, su nuevo disco a “otro nivel” cualitativo

San Juan, (EFE News).- El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler, una de las grandes estrellas del movimiento musical, presentó su nuevo y quinto disco, “Emociones”, el cual describió como “otro nivel” por su calidad y creación profesional.

“Todas mis producciones han sido importantes porque en todas he crecido y aprendido, pero ‘Emociones’ es otro nivel. Es un disco que he trabajado con todo el amor y respeto al público que me sigue y me apoya”, aseguró Wheeler en un comunicado de prensa.

“Para la creación de esta producción me entregué por los pasados meses y viví otras facetas de mí, ya no sólo como cantante, también como productor y compositor. Esto es con todo el cariño del mundo para mi gente y estoy loco por ver cómo se lo disfrutan”, agregó José Ángel López Martínez, nombre de pila del artista.

El disco “Emociones” cuenta con 19 temas y las colaboraciones de los dominicanos El Alfa y Chris Lebrón, el grupo mexicano Reik, los venezolanos Zhamira Zambrano (novia de Wheeler) y Noreh, y los puertorriqueños Jhayco, Mora, Lyanno, iZaak y Conep.

El primer sencillo lanzado del disco fue “Suelta” con Mora y “Ese K” junto a Conep.

De la mano de su disquera, Dynamic Records, y de los productores del género de reguetón como Flow Music, Botlok, Dirty y Yeziell Yeziell, Wheeler dedicó sus esfuerzos en trabajar incansablemente para con este lanzamiento continuar brindándole al público lo mejor.

Conocido como “La Voz Favorita”, los otros discos de Wheeler son “Platónico”, “Platónicos”, “De Mí Para Ti” y “El Amor y Yo”.

Con este lanzamiento, Wheeler se preparar ahora para presentar sus cuatro funciones totalmente vendidas en el Coliseo de Puerto Rico los días 6, 7, 13 y 14 de octubre.