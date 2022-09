Jefa de Patrulla Fronteriza de El Paso asumirá mismo cargo en el Valle del Río Grande

Por José Luis B Garza

McAllen.- El Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Raúl L. Ortiz, dio a conocer mediante un comunicado la designación de Gloria I. Chávez como la nueva Jefa de Patrulla Fronteriza (BP, siglas en inglés) del Sector del Valle del Río Grande (RGV).

A lo largo de su carrera, la Jefa Chávez ha ocupado múltiples puestos de liderazgo ejecutivo. Recientemente, se desempeñó como Agente Jefe de Patrulla del Sector de El Paso. Ha ocupado puestos clave de liderazgo en las fronteras suroeste y norte incluido jefe de BP de los sectores de El Centro y Spokane, así como múltiples asignaciones en el cuartel general de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

“Ser el Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos del Valle del Río Grande siempre ha sido un objetivo mío con el valor agregado de finalmente estar en casa después de muchos años fuera. He pasado toda mi carrera fortaleciendo la organización desde dentro y expandiendo la transparencia mientras construía valiosas asociaciones con las partes interesadas en diferentes regiones. La experiencia que he adquirido a través de los años en la frontera norte y sur me ha permitido crecer como líder para trabajar a través de los desafíos cotidianos que existen en nuestros complejos entornos fronterizos”, dijo la agente jefe de patrulla Gloria I. Chávez. “Ahora estoy deseando unirme a los hombres y mujeres del Sector RGV y servir a nuestras comunidades con inmensa dedicación, confianza y orgullo”.

El jefe Chávez tiene 27 años de experiencia en seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Su experiencia y conocimiento serán vitales ya que RGV continúa siendo uno de los sectores más concurridos a lo largo de la frontera suroeste.

“Haber tenido el mando de tres sectores anteriores de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y dos períodos de servicio en nuestra sede en Washington DC ha fortalecido mi experiencia y conocimiento y me ha hecho más sabia para comprender las complejidades involucradas en el manejo de las operaciones de seguridad fronteriza y fungir como líder de un sector de la Patrulla Fronteriza de este tamaño”.

Nacida en Brownsville, la Jefa Chávez se graduó de Gladys Porter High School y asistió a Texas Southmost College antes de mudarse a Corpus Christi para comenzar su carrera policial con la Oficina del Sheriff del Condado de Nueces y luego en el Departamento de Policía de Taft. Chávez comenzó su carrera en la Patrulla Fronteriza en la Estación Imperial Beach en el Sector de San Diego. Continuó su educación secundaria y completó su licenciatura en Administración de Justicia Penal. Obtuvo su maestría en Estudios de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Postgrado en 2015.

“Mi familia está muy feliz de saber que pronto volveré a su vida diaria como había estado fuera durante tanto tiempo. Mis padres, como cualquier otro padre sería de sus hijos, están muy orgullosos de mis logros en la vida”.

Mientras la Jefa Chávez se prepara para el próximo capítulo de su carrera, atribuye su éxito al trabajo dedicado de los hombres y mujeres del Sector de El Paso. La Jefa Chávez también expresó su gratitud por el apoyo de la comunidad que recibió durante su mandato como Agente Jefe de Patrulla de El Paso.

Llegó a ese sector durante el surgimiento de la oleada de migrantes en julio de 2019 como jefa interina y luego se convirtió en la jefa permanente en marzo de 2020. La Jefa Chávez inmediatamente comenzó a enfocar sus esfuerzos en aumentar las líneas de comunicación y transparencia con las partes interesadas federales, estatales, locales e internacionales.

Agregó el comunicado

“Es con emoción mixta que parto de esta comunidad fronteriza. Agradezco a los funcionarios de la Ciudad y el Condado de El Paso, representantes del Congreso, organizaciones no gubernamentales y coaliciones de derechos humanos por su cálida aceptación y cooperación. También estoy agradecido por los logros obtenidos durante mi mandato, no se podría haber hecho sin mis fenomenales agentes de la Patrulla Fronteriza de El Paso y personal profesional, su servicio dedicado a nuestra gran nación y el apoyo que me han brindado, es realmente increíble”, dijo Chávez.

La nueva jefa de la Patrulla Fronteriza de RGV asumirá oficialmente el mando del Sector el 9 de octubre de 2022. Ella tendrá la supervisión directa de la estrategia y las operaciones tácticas de nueve estaciones responsables de asegurar 277 millas pluviales y 316 millas costeras en un área de responsabilidad que abarca 34 condados.