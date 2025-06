Jefes de Policía Reiteran Compromiso de Proteger a la Comunidad Ante Redadas Federales

En medio de un aumento en las redadas migratorias lideradas por el gobierno federal, varios jefes de policía en Estados Unidos han reafirmado su compromiso de proteger a todas las personas en sus comunidades, independientemente de su estatus migratorio.

Compromiso con la Comunidad

El jefe de policía de Aurora, Colorado, destacó que su prioridad es la seguridad de la comunidad, sin importar el estatus migratorio de sus habitantes. En una reunión con medios de comunicación, afirmó: “No estoy preocupado por el estatus migratorio; me preocupa su necesidad y seguridad”. Además, abordó el problema de las pandillas en la ciudad, asegurando que su departamento trabajará para prevenir la violencia y proteger a las comunidades vulnerables.

Por su parte, el jefe de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, enfatizó que su departamento no actuará como autoridad de inmigración. En respuesta a la orden del alcalde de cumplir con las solicitudes federales de retención de inmigrantes indocumentados, Pérez afirmó: “Estamos aquí para proteger a la comunidad. Nosotros no nos involucramos en determinar si una persona está legalmente en el país, y no lo haremos mientras yo esté aquí”.

Protección en el Valle del Río Grande

En el Condado Hidalgo, Texas, el sheriff J.E. “Eddie” Guerra y otros jefes de policía locales han expresado su compromiso de servir y proteger a la comunidad sin distinción. Durante una rueda de prensa, Guerra afirmó: “No ha cambiado nuestro deseo fundamental de proteger y servir independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio”. A pesar de la implementación de la ley SB4, que permite a las fuerzas del orden preguntar sobre el estatus migratorio durante una detención, los oficiales locales han dejado claro que su objetivo es la seguridad de todos los residentes.

Llamado a la Confianza

En Dallas, Texas, el jefe interino de policía, Michael Igo, y otros oficiales han instado a la comunidad latina a no temer a las autoridades locales. En un video publicado en redes sociales, Igo expresó: “Nuestra prioridad es el delito. El crimen es el problema No. 1 en la ciudad. Nosotros no nos vamos a meter en cuestiones políticas”. Además, el Departamento de Policía de Dallas ha asegurado que continuará sirviendo a todos los residentes sin importar su situación migratoria.

A pesar de las políticas federales que han intensificado las redadas migratorias, muchos jefes de policía en diversas partes del país han reiterado su compromiso de proteger y servir a todas las personas en sus comunidades. Estos líderes locales buscan fomentar la confianza y garantizar la seguridad de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.