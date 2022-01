Jenna Ortega supera la fase Disney con su primer rol protagónico en Hollywood

Miami, (EFE).- A sus 19 años, la actriz de origen mexicano Jenna Ortega demuestra que es posible pasar de ser una estrella Disney a una actriz con una gran profundidad emocional en la película “The Fallout”, su primer rol protagónico en Hollywood.

Y quizás pocos papeles más complicados para dar ese salto que el de un filme dramático en el que encarna a Vada, una adolescente que debe superar las consecuencias emocionales de sobrevivir tiroteo escolar.

“Fue un proyecto que representó un esfuerzo muy grande de mi parte a nivel emocional. El esfuerzo sobrepasó las demandas del papel de Vada, por la importancia que tiene esta historia para los estudiantes” de Estados Unidos, dijo a Efe Ortega sobre su personaje.

“He conocido a los líderes del movimiento estudiantil (a favor del control de armas) Fight For Our Lives) y tengo un gran respeto por el dolor y el trauma que viven los que han vivido o están en torno a las víctimas de una experiencia tan terrible como un tiroteo en sus lugares de estudio”, explicó la actriz.

Ortega, quien se dio a conocer como la protagonista de la serie del Disney Channel “Stuck in The Middle” y como la versión en niña de “Jane The Virgin”, subrayó que sintió “una gran responsabilidad a la hora de contar sus historias”.

Al mismo tiempo, le preocupaba que pensaran que se quería “robar la imagen de las víctimas”, por lo que recalcó su “admiración, compasión y solidaridad con los activistas y todos los afectados directa o indirectamente”.

“The Fallout”, que se estrena este jueves en HBO MAX, acompaña Vada a través de su vida como una adolescente normal que acude a su escuela secundaria como cualquier otro día hasta quedar atrapada en un baño, donde se esconde de un pistolero que asesina a varios de sus compañeros.

Es justamente esa escena, una de las iniciales en el filme, la que marca la llegada a la madurez de Ortega, quien se transforma en una y todas las miles de caras que los estadounidenses han visto en los que han sufrido situaciones similares.

UN TRAUMA GENERACIONAL

“Acepté el papel porque entiendo la importancia de hacer trabajos como actriz que tengan un impacto real en la comunidad. Al mismo tiempo, nunca había hecho un personaje que fuera tan doloroso. Aunque he sido de los estudiantes que ha tenido la suerte de no vivir algo así, es un trauma de mi generación y la anterior”, manifestó.

Su principal referencia en cuanto a los tiroteos escolares fue el ocurrido el 14 de febrero de 2018 en la ciudad de Parkland, en Florida, donde el exalumno de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas abrió fuego contra sus antiguos compañeros y mató a 17 personas, entre adolescentes y personal del centro.

El crimen desató una serie de manifestaciones a favor del control de armas en Estados Unidos, incluyendo una multitudinaria marcha en Washington. A pesar de las presiones, hasta ahora no se han producido cambios legislativos al respecto a nivel nacional.

“Yo fui a la marcha en Washington y conocí a los líderes del movimiento. Hablé con ellos. He hecho simulacros de tiroteos en mi escuela. Ha visto semana tras semana, mes tras mes, año tras año, más y más casos similares. Creo que no hay nadie en el país que no viva con eso”, indicó la chica, quien era apenas dos años más joven que algunas de las víctimas de Parkland.

UN FUTURO ATERRADOR

El terror y la desolación de Vada en “The Fallout”, dirigida por la directora Megan Park, quien se había hecho un nombre dirigiendo videos musicales, entre ellos “Watch”, de Billie Eilish, fue la versión interiorizada de los momentos interpretados por Ortega en la versión de este año de “Scream”, donde su personaje es perseguida inclementemente por el asesino.

“No es que lo haya buscado a propósito”, dice entre risas cuando habla de “Scream” y las películas de miedo en las que ha participado y se estrenarán próximamente.

Después de “The Fallout”, Ortega filmó “Studio 666”, un filme de terror y comedia que acompaña a la banda de rock The Foo Fighters en la grabación de su décimo álbum. El estreno está previsto para este 22 de febrero.

Este año también podrá ser vista en “X”, donde protagoniza a una joven que llega a una casa para grabar una película “adulta” y es acosada por los extraños ancianos que viven en la casa usada como locación.

Actualmente, la artista está grabando la serie de “La familia Adams”, donde interpreta a la hija de Homero y Morticia.