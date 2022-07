Jenni Hermoso se apunta para ser campeona con Pachuca y jugar el Mundial

Pachuca (México), (EFE).- La delantera española Jennnifer Hermoso levantó la mano para ser campeona del fútbol mexicano con el Pachuca y jugar con España el Mundial del año que viene en Australia y Nueva Zelanda.

“El objetivo es clarísimo; que este año Pachuca sea campeón. Mucha gente en España me preguntaba cómo después de jugar en el equipo mas fuerte, el Barcelona, vengo a aquí, pero la gente no es consciente de lo que tiene Pachuca, de lo que le rodea”, dijo la ganadora de cinco trofeos Pichichi en la liga española.

Considerada una de las mejores jugadoras del mundo, Hermoso no jugó con España la Euro por una lesión de rodilla, pero en una entrevista con la televisión mexicana confesó estar muy recuperada, confiada en jugar bien con las Tuzas en México y el próximo año regresar al equipo nacional.

“Aunque venga a México las metas siguen ahí. Jugar el Mundial con España sigue siendo prioridad; vine a dar mi mejor nivel. Espero llegar en las mejores condiciones al Mundial”, aseveró.

Hermoso, de 32 años, fue presentada con el Pachuca en un acto fastuoso, en el que los aficionados del equipo la vitorearon y los integrantes del equipo de hombres le rindieron homenaje con tapabocas que decían “Bienvenida Jenni Hermoso”.

En el Pachuca la madrileña coincidirá con la mexicana Charlyn Corral, quien ganó un Pichichi en España y es una de las mejores jugadores de México, aunque fue borrada de la selección nacional por la entrenadora Mónica Vergara, quien lideró el equipo eliminado este mes del Mundial y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al referirse a Corral, la española no se guardó elogios y confió en hacer una buena dupla con la jugadora.

“El día que me fui de España, me alegre muchísimo que fuera ella la que ganara el Pichichi; se lo merecía. Tenemos la suerte de jugar juntas y espero que marquemos muchos goles y le demos el título a Pachuca”, agregó.

Hermoso se burló de un comentario en España, según el cual venía a una liga asiática, y llamó a conocer antes de hablar.

“Los que no conocen, no hablarán bien. He visto unas instalaciones que pocas veces había visto; me hizo gracia un comentario que hicieron, de que venía a una liga asiática; invito a que empiecen a conocer”. dijo.

Las Tuzas de Pachuca del entrenador Juan Carlos Cacho suman un triunfo, un empate y tres puntos en el torneo Apertura, en el que aparecen en el octavo lugar. Este lunes el equipo visitará al Santos Laguna, decimotercero de la clasificación.