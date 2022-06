Jessi Uribe se presentará por primera vez en Estados Unidos con su gira “La Conquista”

Serán Seis Fechas En Las Que La Estrella Colombiana Estará Deleitando Al Público Llevando Su Historia De Amor

Junto A Paola Jara

Los Ángeles. – Luego de una extraordinaria serie de conciertos en Sudamérica, el máximo representante de la música popular y ranchera en Colombia, JESSI URIBE, llega a Estados Unidos con su gira “LA CONQUISTA TOUR” junto a la también estrella y esposa Paola Jara. Un gran sueño hecho realidad para el artista de Bucaramanga, Colombia, quien ha logrado abrirse un exitoso camino en un género totalmente influenciado y derivado de la música regional mexicana.

Producida por MTW LIVE y Waakamba Entertainment, la gira La Conquista estará compuesta por seis fechas, arrancará el 15 de julio en el Smart Financial Center en Houston y hará paradas en Boston, Orlando, Atlanta, New Jersey y Los Ángeles, donde el público podrá disfrutar de sus éxitos musicales como: “Dulce Pecado”, “Alguien Me Gusta”, “Ok”, al igual que los temas más emblemáticos de Paola Jara como, “Como Si Nada”, Murió El Amor”, entre otros.

Recién llegado de su luna de miel por Dubai, Jessi Uribe retoma su carrera y actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo “La Boda” junto a Paola Jara una canción que ya cuenta con cerca de 4 millones de vistas tan solo en YouTube y espera convertirse en la banda sonora de los casamientos y con un video donde los artistas comparten imágenes exclusivas de su gran día. Este nuevo sencillo es el reflejo de lo que la pareja ha vivido durante estos años de relación, enfrentando diferentes situaciones y adversidades que han hecho que día a día su amor se fortalezca hasta llegar al “SÍ”. También estará junto a Los Ángeles Azules este 10 de junio en el Movistar Arena de Bogotá y formará parte de las respectivas giras de Christian Nodal y Alejandro Fernández por Sudamérica.

Fechas de la gira La Conquista 2022:

15 de julio- Houston, TX, Smart Financial Center

16 de julio- Boston, MA, Shubert Theatre

17 de julio- Orlando, FL, Fairgrounds

22 de julio- Atlanta, GA, Gas South Arena

23 de julio- New Jersey, Prudencial Center

24 de julio- Los Angeles, CA, Novo Theatre