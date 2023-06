Jesús Navas, Fabián y Gavi, en la cuna del ‘bombón colorao’

Redacción Deportes (EFE).- Los Palacios y Villafranca. Municipio situado en la comarca del Bajo Guadalquivir. 38.710 habitantes. A 31 km de Sevilla. Famoso por ofrecer tres campeones a la selección española: Jesús Navas (Sevilla FC) , Fabián (PSG) y Gavi (FC Barcelona). Y por ser conocido además por ‘la capital mundial del tomate’. Producen casi 14 millones de kilos al año. Se cumplen diez años de su entrada en el libro Récord Guiness de la ‘Fritá’ de tomates más grande del mundo. Utilizando 5.500 kilos de la variedad ‘matías’. La cuna del ‘bombón colorao’.

Futbolistas y tomates. Los Palacios vive un impulso de popularidad que puede poner más de relieve el fútbol, la hostelería y el turismo. Además, María Valle, campeona de Europa con la selección femenina sub ‘19, juega en el Real Betis, tras comenzar también en la zona.

Cuenta a EFE Pedro Morube, primer entrenador de Jesús Navas cuando éste era niño en Los Palacios que “aquí el 80 por ciento de la gente es del Betis, el resto es del Sevilla FC, aquí hay mucho bético”. Y la estadística parece afinada. Jesús Navas fichó por el Sevilla FC en una gestión personal de Pablo Blanco, ex capitán, ojeador y mito del sevillismo, que fue a ver un portero que se llamaba Wilfred y se encontró con crío, pequeñito y enjuto, que entraba como una flecha por la banda. El resto, tanto Fabián, Gavi como María, los palaciegos más populares, eligieron el Real Betis como destino.

Los Palacios cuenta con cuatro clubes: La Liara, el AD Mosqueo, los CD Moñigas, Los Palacios FC y la Escuela de Fútbol. “Tenemos 4 clubes y cada club tiene ¡¡12 equipos¡¡. Desde benjamines, alevines, infantiles y juveniles. Se respira puro fútbol en el pueblo. Hay muchos niños que sueñan con ser Jesús Navas o ahora que está de moda también, Gavi, que es el ídolo de los chavales. Los Palacios es un sitio que vive del campo. Del tomate, por supuesto, del arroz, de los olivos. Que salga uno, vale; dos puede ser casualidad también, pero tres internacionales juntos y en la selección campeona, es algo impresionante. Estamos felices, no hablamos de otro tema. Los niños se entrenan con más ilusión que nunca”, afirma Morube.

El efecto llamada. Un impulso que sale de los padres de Los Palacios, que ven como por mimetismo su municipio puede contar con un ADN especial. Es tiempo para el recuerdo. Y Pedro Morube rescata escenarios de novela, dignos de un guión de cine. “Jesús Navas, con 11 años, ya tenía fans. Y no eran niños. Era gente mayor, de 40 y 50 años. Unos 20 aficionados de Los Palacios se montaban en cuatro o cinco coches y le seguían por toda la provincia. Disfrutaban viéndole en directo. Era un espectáculo”, apunta el técnico. “Era tan bueno que lo metíamos de gato, jugaba siendo más pequeño para jugar contra chicos más mayores”, añade.

Pablo Blanco es coordinador de la cantera del Sevilla FC. Acaba de regresar de Villarreal, viendo la Liga Promises donde un chaval del Real Madrid con el número 10, llamado Alberto Ruiz, fue el mejor jugador del torneo y el máximo goleador. Pablo Blanco conoce toda la fontanería del fútbol de formación. El descubrió a Jesús Navas en Los Palacios.

¿Por qué sale tanto chaval de ese núcleo de población?. Pablo Blanco explica en EFE que siempre hubo históricamente comarcas que han aportado futbolistas de fuste a los clubes sevillanos. “El primer gran pueblo futbolero que recuerdo es Coria. De allí salieron Juanito, Lora, Rogelio, Bizcocho..-; luego hubo otro vivero como es Utrera donde se formó gente como Reyes o Ceballos; y ahora mismo, con su presencia en la selección, es justo poner en valor lo que han hecho Jesús Navas, Fabián y Gavi, desde Los Palacios”.

Pablo Blanco es una enciclopedia. Tiene todo el disco duro de los tres futbolistas. “El fichaje de Jesús Navas vino al ir a ver a otro chico que se llamaba Wilfred. Le vi algo diferente, era hábil y su trayectoria le define. Un futbolista fantástico. A Fabián le quisimos traer también. Pero un directivo le ofreció a su madre un trabajo en el Betis y se fue con ellos. Lo de Gavi, fue muy rápido. Lo fichó del Betis siendo aún benjamín en un torneo en Portugal”.

La final de Róterdam, en la Liga de Naciones, vio triunfar a tres vecinos de Los Palacios. En 1992, la localidad de La Seca (Valladolid), un pueblo de sólo 1000 habitantes, aportó a la selección española dos futbolistas del Real Valladolid: Eusebio Sacristán y Goyo Fonseca. Jugaron juntos 45 minutos ante EEUU. La tierra del verdejo puso a La Seca, a 5 km de Rueda, en el mapa. Más de 31 años después, un municipio de Sevilla extiende aún más la gesta al situar a tres hijos de Los Palacios en el atlas del fútbol mundial.