Jets remontan y vencen a Falcons en cierre de la semana 2 de pretemporada

Redacción Deportes, (EFE).- Los New York Jets se recuperaron de una desventaja de 16 puntos y vencieron 24-16 a los Atlanta Falcons en el cierre de la semana dos de la pretemporada de la NFL.

Los Falcons dominaron la primera mitad con el quarterback Marcus Mariota, quien aprovechó los descuidos de la defensiva secundaria de Jets para tomar ventaja de 10-0 en sus dos primeras ofensivas.

En su ataque inicial Atlanta recorrió 72 yardas en siete jugadas que culminaron con un gol de campo. En su siguiente oportunidad avanzaron 75 yardas en seis jugadas que Mariota coronó con un pase de anotación hacia Olamide Zaccheaus.

En el segundo cuarto el novato Desmond Ridder, mariscal de campo número dos, lideró a los Falcons; el chico de 22 años mostró la habilidad para salir de la bolsa de protección que lo caracterizó en el colegial con los Cincinnati Bercats entre 2017 y 2021.

Ridder también aprovechó la debilidad en la defensiva profunda rival con par de ofensivas de 75 y 56 yardas, respectivamente; ambas acabaron con goles de campo que mandaron el juego 16-0 al descanso.

Por los Jets, Mike White, tercer quarterback, no logró hacer funcionar su ofensiva en la primera mitad.

El entrenador de New York, Robert Saleh, utilizó a White para reservar a Joe Flacco, que se perfila para arrancar la temporada regular, toda vez que Zach Wilson, quarterback principal, está recién operado y no se sabe si estará listo para iniciar la campaña.

En el tercer cuarto, con Chris Streveler como pasador, los Jets se acercaron 16-10 con un gol de campo y un pase de anotación a Lawrence Cager. En el último periodo dieron la vuelta al marcador 17-16 gracias a una touchdown por tierra de La’Mical Perine.

La ventaja definitiva la consiguió el ala defensiva Bradlee Anae, quien recuperó un balón suelto que llevó hasta las diagonales.

Arthur Smith, coach de los Falcons, buscará en este 2022 llevar a su equipo a la postemporada por primera vez en cuatro años. Su participación más cercana fue en 2017 cuando llegaron al Super Bowl que perdieron ante los New England Patriots.

En los Jets, la misión de Saleh será romper la racha de 11 años que su escuadra tiene sin llegar a playoffs, la mayor racha negativa de la NFL; la más reciente ocasión que lo consiguieron fue en 2010.

Resultados de la semana dos de la pretemporada de la NFL:

Jueves 18.08: Bears 27-11 Seahawks.

Viernes 19.08: Panthers 10-20 Patriots, Saints 10-20 Packers y Texans 24-20 Rams.

Sábado 20.08: Broncos 15-42 Bills, Lions 27-26 Colts, Commanders 14-24 Chiefs, Buccaneers 3-13 Titans, Raiders 15-13 Dolphins, 49ers 17-7 Vikings, Steelers 16-15 Jaguars y Cowboys 32-18 Chargers.

Domingo 21.08: Eagles 21-20 Browns, Bengals 22-25 Giants y Ravens 24-17 Cardinals.

Lunes 22.08: Falcons 16-24 Jets.

Partidos de la semana tres:

Jueves 25.08: Parckers-Chiefs y 49ers-Texans.

Viernes 26.08: Bills-Panthers, Seahawks-Cowboys, Chargers-Saints y Patriots-Raiders.

Sábado 27.08: Jaguars-Falcons, Rams-Bengals, Bears-Browns, Cardinals-Titans, Eagles-Dolphins, Commanders-Baltimore, Buccaneers-Colts y Vikings-Broncos.

Domingo 28.08: Giants-Jets y Lions-Steelers.