Jimmy Butler: “No es suficiente para nosotros, queremos otro triunfo en dos días”

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Jimmy Butler, fantástico en el triunfo de los Miami Heat en Boston en el arranque de la final del Este, no se conformó con este sólido comienzo y ya mira con ambición al segundo duelo ante los Celtics de este viernes.

“Conseguimos ganar un partido pero esto no es suficiente para nosotros: queremos otro en dos días”, dijo en una rueda de prensa.

“Simplemente estamos jugando un muy buen baloncesto. Más que nada, estamos unidos en lo bueno y lo malo”, añadió al alabar que Miami hizo un trabajo “verdaderamente bueno” en defensa y que en ataque supo compartir el balón con generosidad.

Los Miami Heat asaltaron este miércoles Boston para tomar ventaja y recuperar el factor cancha en la final del Este ante los Celtics (116-123, 0-1 en la serie).

El espléndido rendimiento de Butler en estos playoff continuó en su estreno ante los Celtics con un recital de 35 puntos (12 de 25 en tiros), 5 rebotes, 7 asistencias y 6 robos (frente a solo 3 pérdidas de balón).

De la mano de Butler, Miami selló una actuación muy solvente en Boston con seis jugadores por encima de los 10 puntos y en donde destacó Bam Adebayo con 20 tantos y 8 rebotes.

“Estoy jugando a un nivel increíble porque me están permitiendo hacerlo”, apuntó Butler en referencia al respaldo que siente en la franquicia desde la directiva a sus compañeros pasando por el cuerpo técnico.

“No están poniendo límites a mi juego, están confiando en mí”, agregó al mostrarse agradecido por ese apoyo.

Cuestionado sobre la debacle de Boston en el tercer cuarto (25-46) y algunos pitos de los fans de los Celtics a su equipo en ese tramo, Butler dijo que no se preocupa por lo que rodea a su rival y aseguró que los Heat son un grupo con mucha confianza “ya sea con 10 puntos arriba o 10 puntos abajo”.

“Estemos 10 arriba o 10 abajo, necesitamos igualmente jugar nuestro estilo de baloncesto, estar juntos, compartir el balón, conseguir pararles en defensa… Con abucheos o sin ellos, nosotros nos tenemos que preocupar de los Miami Heat”, argumentó.