Jimmy Carter, el expresidente más longevo de historia de EEUU, cumple 97 años

Washington, (EFE News).- Jimmy Carter, el expresidente más longevo de la historia de Estados Unidos, cumplió el viernes 97 años, en su casa en su localidad natal, Plains, situada en el suroeste de Georgia.

El exmandatario (1977-1981) ha mantenido un perfil bajo desde el inicio de la pandemia de covid-19 y no tiene previsto hacer ninguna aparición pública, dijo su portavoz a la cadena de televisión ABC News.

El presidente Joe Biden publicó un cariñoso mensaje en Twitter para felicitar el cumpleaños a su “querido amigo”, al que describió como “un humilde servidor de Dios, faro de luz y claridad moral, un líder de carácter, honor e integridad extraordinarios”.

El mensaje estuvo acompañado por una foto de ambos en blanco y negro en el Despacho Oval de la Casa Blanca de cuando Carter era presidente y Biden un joven senador por Delaware, con una dedicatoria firmada por el entonces mandatario que dice “los mejores deseos para mi amigo Joe Biden”.

Por su parte, los trabajadores del Sitio Histórico Nacional Jimmy Carter en Plains grabaron felicitaciones para el expresidente; y el público puede firmar tarjetas de cumpleaños virtuales en la página web del Centro Carter.

En los últimos años, el expresidente y su esposa, Rosalynn Carter, han mantenido un estilo de vida activo pese a sus problemas de salud.

La pareja ha sido voluntaria en un proyecto de construcción de viviendas para personas de bajos recursos de la ONG Habitat for Humanity y suele acudir a misa en la Iglesia Bautista Maranatha, en Plains.

En 2015 el exmandatario se sometió a un tratamiento contra el cáncer después de que se le extirpara una pequeña masa en el hígado, que más tarde se extendió a su cerebro, donde le hallaron cuatro melanomas malignos.

Asimismo, ha sufrido varias caídas que han limitado su movilidad, como la que tuvo en 2019 en la que se fracturó la pelvis.

Debido a la pandemia, la pareja han reducido sus actividades, lo que hizo que no estuvieran presentes en la investidura de Biden el pasado 20 de enero, aunque el presidente y la primera dama, Jill Biden, los visitaron en abril pasado con motivo de sus primeros cien días en el poder.

“Nos sentamos y hablamos de los viejos tiempos”, dijo Biden sobre su conversación con el exmandatario.

Los Carter están vacunados contra la covid-19 y aparecieron en una campaña publicitaria en marzo, en la que participaron varios expresidentes y ex primeras damas, para animar a la población a vacunarse contra la covid-19.

En julio pasado, la pareja celebró su 75 aniversario de boda.

El mandato de Jimmy Carter, que consiguió el Nobel de la Paz en 2002, solo duró cuatro años debido principalmente al impacto de la crisis de los rehenes estadounidenses de 1979 en Irán.

Tras dejar la Casa Blanca, el líder demócrata siguió influyendo en la vida política del país desde una perspectiva progresista, pese a que los más conservadores han seguido criticando su gestión.

Desde el Centro Carter, ha impulsado avances en materia de observación de elecciones, derechos humanos y salud pública en todo el mundo.

El expresidente ha escrito una veintena de libros desde que dejó la Casa Blanca, además de dar catequesis en su iglesia en Plains.