Joaquín Cosío se reencuentra con cine mexicano en “Lecciones para canallas”

Ciudad de México, (EFE).- El actor mexicano Joaquín Cosío se reencuentra con el cine de su país, tras haber triunfado en Hollywood, en la película “Lecciones para canallas”, una comedia que se estrena este jueves en 800 salas en la que interpreta al carismático estafador Barry “El Sucio”.

“Yo siempre preferiré una buena película mexicana que un proyecto extranjero”, expresa Cosío en una entrevista con Efe.

Cosío, nacido en Nayarit, retorna a las producciones nacionales tras haber cosechado éxitos en Estados Unidos como “The suicide squad” (2021), “Rambo: last blood” (2019) y “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), además de la serie de Netflix “Gentefied” (2020).

“Es siempre un reencuentro, ciertamente he trabajado en producciones extranjeras, pero volver a hacer un cine tuyo, en tu idioma, con circunstancias inmediatas que tú reconoces, que son las de tu país o que son las de tu contexto, es mucho más divertido”, afirma.

RUDO PERO DIVERTIDO

La historia inicia tras la repentina muerte de la madre Jenny, interpretada por Danae Reynaud, quien viaja a Ciudad de México a buscar a su padre Barry “El Sucio”, quien la abandonó cuando era niña.

Barry la introduce en su mundo criminal acompañado de su novia y cómplice Marisela, interpretada por Diana Bovio, por lo que Jenny debe decidir si quiere ser parte del modo de vida de su padre y aprender sus lecciones.

Cosío escogió participar en la producción del director Gustavo Moheno al toparse con una historia “muy bien escrita” y “muy bien contada”, en la que, dice, no se basó en ninguna persona de la vida real para realizar su personaje, al que define como un “bribón”.

A Barry “no le gusta la violencia, pero sí le gusta vivir bien” y “ese es su problema fundamental”, de acuerdo con Cosío.

“Nosotros como actores no juzgamos moralmente a nuestros personajes, nuestros personajes son como son, son como te los dan y sobre eso lo tienes que construir, y el personaje de Barry es un personaje que vive sin demasiadas culpas, vive y busca, como todos, el bienestar”, detalla.

El actor alcanzó fama nacional e internacional tras interpretar a tipos rudos, como el capo “El Cochiloco” en la película “El Infierno” (2010) y a Don Neto en la serie de Netflix “Narcos: México” (2018).

Aunque algunos de los personajes en su historial “están tocando siempre la comedia”, él cree que la cuestión de los géneros es “discutible”.

“Tienes que convencer a un auditorio, lo que tienes que hacer lo tienes que hacer real, independientemente de que esto pueda provocar risa o que pueda hacer llorar. Nuestro compromiso es con la verosimilitud, con la verdad, con la vida diaria”, opina.

DE VUELTA A LAS SALAS

“Lecciones para canallas”, del sello Cinépolis Distribución, también representa una apuesta para que el público mexicano vuelva a las salas de cine tras la pandemia de covid-19.

Cosío celebra que el cine mexicano “empieza a sacar la cabeza de nuevo” tras la crisis que “orilló” a la gente al “consumo de las plataformas”.

“Nuestros esfuerzos tendrían que ir hacia recuperar el fenómeno colectivo que implica el ir al cine, lo que te ofrece el cine primeramente es esa gran pantalla gigantesca en donde vas a ver una historia, y luego la convivencia con una comunidad que coincide contigo en ese momento para ver y dejarse seducir por una película”, concluye.