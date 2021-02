Joe Biden visita Texas tras el impacto del fuerte temporal de frío

Washington, (EFE News).- El presidente, Joe Biden, visitó este viernes Houston (Texas) después de un temporal que asoló con nieve y bajas temperaturas ese estado, donde miles de hogares quedaron a oscuras durante días y enfrentaron la falta de agua debido a los daños causados por el mal tiempo.

“Nuestras oraciones están con ustedes después de esta tormenta de invierno”, dijo Biden antes de partir de regreso a Washington.

Durante su intervención, subrayó que su Gobierno será un socio “a largo plazo” de las autoridades de Texas para ayudar a reconstruir ese estado de los estragos de la tormenta, así como de la pandemia y de la crisis económica.

El mandatario, que viajó acompañado de su esposa, Jill Biden, destacó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha proporcionado “millones de galones de agua” y comida, así como asistencia directa a los propietarios de viviendas no aseguradas “para reparar los daños que las tuberías reventadas causaron a millones de hogares en todo el estado”.

El gobernante, que fue recibido por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, legisladores y otras autoridades locales, señaló que la declaratoria de emergencia permite que alcaldes y funcionarios de los condados puedan usar la asistencia pública para ofrecer refugio a los más necesitados.

“No estamos aquí hoy como demócratas o republicanos, estamos aquí hoy como estadounidenses, líderes estadounidenses”, aclaró el mandatario progresista, quien sentenció que cuando una crisis golpea a uno de los estados del país como la que ha afectado a Texas, no se trata de “una mayoría republicana o demócrata”.

“Son nuestros compatriotas estadounidenses -agregó- los que están sufriendo, y nuestro trabajo es ayudar a todos los que lo necesitan”.

Biden habló desde un punto de vacunación contra la covid-19 instalado por FEMA en el estadio de fútbol americano NRG y que, según esa agencia, tiene capacidad para vacunar a 6.000 personas al día.

El mandatario destacó igualmente que el país haya administrado 50 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19 en las cinco semanas que han pasado desde que él llegó a la Casa Blanca.

La meta del líder estadounidense es alcanzar los 100 millones de dosis aplicadas en sus primeros 100 días de su Gobierno.

La agenda del presidente incluyó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia del condado de Harris, que abarca la ciudad de Houston, y un banco de alimentos -Houston food bank-, uno de los más grandes del país, que atiende a 1,1 millones de residentes en 18 condados ubicados en el sureste de Texas.

Los cortes de energía provocados por la tormenta invernal, una de las mayores en la historia reciente de Texas, dejaron a millones de residentes sin calefacción, con temperaturas de hasta -13 grados centígrados en el exterior, lo que causó la muerte de algunas personas por hipotermia, parte de los al menos 59 fallecidos registrados por el fenómeno.

Texas es el segundo estado más poblado de EE.UU., con 30 millones de habitantes.

Biden firmó este fin de semana la declaración de “desastre mayor” en Texas apenas 24 horas después de que el gobernador de ese estado la solicitara.

La medida permite ofrecer no solo asistencia pública a los condados para recuperar infraestructura y asumir otras tareas, sino que también contempla apoyo a las personas que sufrieron daños en sus viviendas que no son cubiertos por las compañías de seguro y para la mitigación de riesgos.

