Joe Burrow, Jalen Ramsey y Garrett Wilson se lesionan en sus respectivas prácticas

Redacción Deportes, (EFE).- Joe Burrow, ‘quarterback’ de Cincinnati Bengals, Jalen Ramsey, esquinero de Miami Dolphins, y Garrett Wilson, receptor de New York Jets, salieron lesionados el día de ayer jueves de los entrenamientos de sus respectivos equipos.

Burrow, uno de los mejores pasadores de la NFL, fue atendido de una molestia en la pantorrilla derecha.

La lesión la sufrió en una jugada en la que salió de la bolsa de protección hacia la derecha de su línea. Luego de correr un par de metros Burrow empezó a cojear hasta que se dejó caer.

Fue atendido en el campo, para luego ser retirado en un carrito de emergencias. Le harán estudios que determinen el grado de la lesión que el coach de los Bengals, Zac Taylor, confió en que no sea grave.

“No tenemos mucha información aún, parece que fue una distensión en la pantorrilla. Esperemos que no sea nada serio”, explicó Taylor al final del entrenamiento.

Más temprano, en la práctica de los Miami Dolphins, Jalen Ramsey, fue retirado del campo en un carrito de emergencias luego de sufrir una lesión en la rodilla.

El esquinero, uno de los más destacados de la liga, se lesionó en una acción en la que cubría la trayectoria de Tyreek Hill. Ramsey impidió la recepción, pero de inmediato se llevó las manos a la rodilla izquierda.

El defensivo intentó apoyar el pie, pero el dolor no lo dejó; fue llevado a los vestuarios para prepararlo para una resonancia magnética.

También en el campamento de los New York Jets tuvieron problemas con uno de sus jugadores estelares. Garrett Wilson, receptor de 23 años, se lastimó el tobillo derecho en una jugada en la que intentó atrapar un pase de 25 yardas que le lanzó Aaron Rodgers.

“Vamos a realizar los procedimientos adecuados; de momento no estamos preocupados”, dijo el entrenador de los Jets, Robert Saleh, al final de la práctica.

Wilson, designado Novato del Año 2022, está considerado para ser el receptor principal en la ofensiva liderada por Rodgers en la temporada 2023.