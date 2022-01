Joe Mixon afirma que los rivales de la NFL dejaron de reírse de los Bengals

Redacción deportes, (EFE).- El corredor de los Cincinnati Bengals Joe Mixon aseveró que sus oponentes en la NFL dejaron de reírse del equipo, luego de obtener el título del Norte de la AFC en la temporada 2021.

“Todos solían reírse de nosotros, veían el calendario y decían; ¡vamos a jugar contra los Bengals! Es sólo una semana para la estadística. Ahora ya no se ríen, ni bromean. Saben que esto ha cambiado, saben cómo estamos”, dijo el jugador en conferencia.

Los Bengals terminaron en la cima de su división con marca de 10 ganados y siete perdidos; arrancarán su participación en los playoffs en casa el próximo sábado ante Las Vegas Raiders, duelo que Mixon, de 25 años, confió en superar.

“Ahora tenemos las piezas correctas, contamos con todas las armas que necesitamos para poder estar en juegos como este en el que podemos competir por campeonatos y los rivales saben que nos tienen que tomar en cuenta”, argumentó.

Cincinnati no llegaba a la postemporada desde 2015. En la temporada 2020 terminó con marca de 4-11-1.

El equipo del entrenador Zac Taylor, con tres años en el equipo, en las dos primeras campañas de acumuló seis triunfos tuvo 25 caídas y un empate, la peor marca de la NFL en ese periodo, situación que cambió en el 2021.

El presente luce prometedor con una ofensiva liderada por Mixon, 1.205 yardas por tierra, tercer lugar en la liga; junto al pasador Joe Burrow, 25 años, sexto en yardas ganadas por aire con 4.611.

Sin olvidar el aporte de Ja’Marr Chase, de 21 años, cuarto en yardas por recepción con 1.455.

Los Bengals son el tercer equipo en la historia de la NFL con un pasador, Barrow, de más de 4.000 yardas; un corredor que supera las 1.000 yardas, Mixon; y un receptor con más de 1000 yardas, Chase; los tres con 25 años o menos, en una temporada.

Cincinnati no gana un partido de postemporada desde 1990, desde entonces en sus 18 clasificaciones acumulan ocho derrotas, lo que representa la racha más larga en la NFL.

En la historia de la liga los Bengals han llegado dos veces al Super Bowl, en ambas ocasiones, 1982 y 1989, perdieron ante los San Francisco 49ers.