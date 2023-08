John Isner se despide del tenis entre lágrimas

Nueva York (EE.UU.), (EFE).- John Isner cayó este jueves contra Michael Mmoh en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al desperdiciar una ventaja de dos sets y al perder en el desempate del quinto en el último partido de su carrera, tras 17 años y más de 14.400 saques directos en el circuito ATP.

Isner, de 38 años, anunció la semana pasada que se retiraría del tenis tras este Abierto de Estados Unidos y cayó por 3-6, 4-6, 7-6(3), 6-4 y 7-6(7) frente a Mmoh tras una batalla de cuatro horas.

El tenista estadounidense desperdició una bola de partido con Mmoh al saque con 5-4 en el marcador de la quinta marca, pero no pudo aprovecharla y acabó rindiéndose en el desempate 10-7.

Recibió una sentida ovación de la pista Grand Stand de Flushing Meadows.

“Es duro”, dijo Isner con la voz rota por el llanto en la entrevista a pie de campo.

“Trabajé lo más duro que pude en mi vida, jugando en ambientes como estos. Hoy jugar ante este público y tener este apoyo es muy especial, gracias”, aseguró el estadounidense.

Antes de despedirse definitivamente del tenis, Isner disputará al menos otro partido, en dobles junto a Jack Sock.

Isner, número 157 del mundo y ex número ocho, se retira del tenis con 16 títulos en su palmarés.

Es el tenista con más saques directos (más de 14.400) y ganó el partido más largo de todos los tiempos: una batalla memorable de once horas y cinco minutos que se llevó en Wimbledon 2010 contra el francés Nicolas Mahut.