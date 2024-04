Jokic supera a un ‘Wemby’ que roza el cuádruple-doble; Lakers y Warriors siguen en racha

Nueva York, (EFE).- En un impresionante duelo de pívots con talentos muy diferentes, un Nikola Jokic gigantesco (42 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias) se impuso a un Victor Wembanyama de otro mundo y que rozó el cuádruple-doble (23 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias y 9 tapones).

Además, los Lakers y los Warriors extendieron su buen momento, Joel Embiid regresó de su lesión tras dos meses fuera y la jornada dejó un dato para la historia, ya que esta es la primera temporada en la NBA con tres jugadores con más de 20 triples-dobles (curiosamente todos europeos): Domantas Sabonis con 26, Nikola Jokic con 23 y Luka Doncic con 20.

NUGGETS 110 – SPURS 105

Los Nuggets aprovecharon el tropiezo de los Thunder para recuperar la primera plaza del Oeste en un apretadísimo y muy emocionante final de temporada regular en lo más alto de esa conferencia.

Aaron Gordon (23 puntos y 7 rebotes) y Michael Porter Jr. (15 puntos y 16 rebotes) escoltaron a Jokic en unos Nuggets todavía sin Jamal Murray y Malaki Branham (24 puntos) hizo lo propio con ‘Wemby’ en unos Spurs que acariciaron la sorpresa en la cancha del vigente campeón de la NBA.

WARRIORS 104 – MAVERICKS 100

Después de siete victorias seguidas y once en sus últimos doce encuentros, los Mavericks perdieron ante unos Warriors muy meritorios en defensa, sólidamente corales en ataque y que encadenaron su quinto triunfo consecutivo.

No fue un buen día de Stephen Curry (13 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias con un triste 5 de 18 en tiros de campo) ni Klay Thompson (14 puntos con 5 de 13 en tiros). Pero quizá por eso tuvo aún más valor este triunfo de Golden State con todo el mundo sumando su granito de arena: Andrew Wiggins con 23 puntos, Chris Paul con 14 tantos y 5 asistencias desde el banquillo y Draymond Green haciendo de todo y todo bien (11 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 4 robos).

De nada sirvió el triple-doble número 20 en la temporada y el 76 en su carrera de Doncic (30 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias). No obstante, el esloveno igualó con este triple-doble a James Harden como el octavo jugador con más de estas estadísticas en la historia de la NBA.

RAPTORS 111 – LAKERS 128

Con siete triunfos en sus últimos ocho encuentros, los Lakers se beneficiaron de unos Raptors en ruinas, que sumaron su decimocuarta derrota seguida, y se llevaron el triunfo de Toronto con 25 puntos y 7 asistencias de D’Angelo Russell, 23 puntos y 9 asistencias de LeBron James y 21 puntos y 12 rebotes de Anthony Davis.

RJ Barrett fue el mejor de los canadienses con 28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

SIXERS 109 – THUNDER 105

Tras más de dos meses fuera por una lesión de menisco, Embiid, todavía lejos de su mejor forma, regresó con los Sixers y acabó con 24 puntos (6 de 14 en tiros de campo, 0 de 3 en triples, 12 de 12 desde la línea de personal), 6 rebotes, 7 asistencias y 3 robos en 29 minutos como titular.

Embiid perdió 6 balones a lo largo de la noche, pero un robo suyo en el último minuto, seguido de dos tiros libres, fue clave para el triunfo de Filadelfia. La vuelta de Embiid fue la buena noticia en un partido lleno de ausencias por lesiones puesto que en los locales faltó Tyrese Maxey y los visitantes echaron en falta a Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams.

Chet Holmgren (22 puntos y 7 rebotes) fue el máximo anotador de los Thunder, que dejaron escapar un encuentro que ganaban de 11 puntos a falta de menos de ocho minutos para el final.

WIZARDS 117 – BUCKS 113

Los Wizards dieron la campanada venciendo a unos Bucks que desperdiciaron el triple-doble de Giannis Antetokounmpo (35 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias).

Corey Kispert con 27 puntos y 7 rebotes y Deni Avdija con 23 puntos y 8 rebotesfueron los líderes de los Wizards en esta noche mágica en la capital federal.

HEAT 109 – KNICKS 99

La tercera derrota seguida de unos Knicks con las fuerzas muy justas llegó en Miami, donde los Heat, por su parte, sumaron su tercer triunfo consecutivo para intentar escapar del ‘play-in’ del Este.

Terry Rozier deslumbró para los locales con 34 puntos y un enorme 8 de 11 en triples. Donte DiVincenzo dio la réplica en los neoyorquinos con 31 puntos y un 6 de 15 en tiros de tres.

KINGS 109 – CLIPPERS 95

Los Kings firmaron una victoria muy importante ante los Clippers en su intento ya a contrarreloj por salir del ‘play-in’ del Oeste. Sabonis se quedó a un paso del triple-doble con 22 puntos, 20 rebotes y 9 asistencias.

Russell Westbrook (20 puntos) fue el máximo anotador de unos Clippers sin Kawhi Leonard y que habían ganado sus últimos tres encuentros.

TIMBERWOLVES 113 – ROCKETS 106

Naz Reid (25 puntos y 6 rebotes) y Anthony Edwards (21 puntos) se dieron la mano en el triunfo de unos Wolves que ahora son segundos en el Oeste y que dejaron a los Rockets en un triste 14 de 48 en triples.

Jalen Green (26 puntos y 6 asistencias) fue el referente de Houston, que tiene cada vez más difícil arrebatar a Golden State la décima plaza del Oeste.

JAZZ 113 – CAVALIERS 129

Con diez derrotas seguidas, los Jazz solo esperan que acabe la temporada cuanto antes y en esta ocasión la victoria en Utah se la llevaron los Cavaliers sin Donovan Mitchell pero con 26 puntos y 6 rebotes de Caris LeVert.

Brice Sensabaugh (22 puntos y 7 rebotes) fue el más destacado de los Jazz.