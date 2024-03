Jokic y los Nuggets dan un golpe sobre la mesa en el choque de súper potencias con Boston

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Denver Nuggets, con un nuevo triple doble del serbio Nikola Jokic, se hicieron fuertes en casa contra los Boston Celtics en un cruce entre las dos súper potencias de la NBA, en una jornada en la que el esloveno Luka Doncic devolvió la victoria a los Dallas Mavericks.

NUGGETS 115 – CELTICS 109

En un partido que podría servir de aperitivo para las próximas Finales NBA, los Nuggets, que tienen el tercer mejor balance del Oeste, doblegaron a los Celtics, líderes del Este, con 32 puntos, doce rebotes y once asistencias de Jokic.

Los Nuggets, que también habían ganado a los Celtics en el TD Garden de Boston este año, se sobrepusieron a un Jaylen Brown que firmó la mejor actuación de su temporada con 41 puntos. Jayson Tatum no pasó de los quince puntos.

Para los Nuggets, Jamal Murray aportó 19 puntos y Aaron Gordon consiguió 16 puntos, seis rebotes y nueve asistencias.

MAVERICKS 114 – HEAT 108

Doncic firmó el decimoquinto triple doble de su temporada y lideró la remontada de quince puntos de los Mavericks. Brilló con 35 puntos, once rebotes y once asistencias en una noche en la que los texanos, heridos tras las derrotas contra Boston Celtics, Philadelphia 76ers e Indiana Pacers, estuvieron perdiendo por 15 puntos en el 14-29 del primer cuarto.

Kyrie Irving aportó 23 puntos para los texanos, octavos en el Oeste, en puestos de ‘play-in’. Los Heat, que llegaban a Dallas tras ganar siete de sus anteriores ocho partidos, sucumbieron pese a los 27 puntos y once asistencias de Terry Rozier. Jimmy Butler no pasó de los catorce puntos.

WARRIORS 122 – BULLS 125

Steph Curry acabó tocado por una peligrosa torsión de tobillo el partido perdido por los Golden State Warriors en casa contra los Chicago Bulls.

Curry se torció un tobillo tras una entrada con menos de cuatro minutos en el cronómetro del cuarto período y regresó cojeando visiblemente dolorido a los vestuarios.

Los Bulls, con un estelar DeMar DeRozan (33 puntos y ocho rebotes), y 33 puntos y once rebotes de Nikola Vucevic, ganaron en el campo de los Warriors por primerra vez en nueve años. Su última victoria en la Bahía se remontaba al 27 de enero de 2015.

PACERS 111 – TIMBERWOLVES

Sin el dominicano Karl Anthony Towns, baja indefinida por un problema de menisco, los Wolves, líderes del Oeste, lograron un gran triunfo en Indiana con 44 puntos de Anthony Edwards.

Los Pacers perdieron tres de sus últimos cuatro partidos y se encuentran en puestos de ‘play-in’ del Este, pese al doble doble de 23 puntos y trece asistencias de Tyrese Haliburton.

SUNS 120 – RAPTORS 113

Todavía sin Devin Booker, los Suns ganaron con autoridad a los Raptors liderados por 35 puntos de Kevin Durant y 26 puntos y ocho triples de Grayson Allen. Bradley Beal contribuyó con 20 puntos.

Los Suns, que albergarán el All-Star de 2027, según informó este jueves la NBA, llevan dos victorias consecutivas y son actualmente sextos en el Oeste, en puestos que dan acceso a los ‘playoffs’.

KINGS 131 – SPURS 129

Los Spurs, sin el francés Victor Wembanyama, tuvieron tres puntos de ventaja con 30 segundos por jugar en Sacramento, pero un triple de Malik Monk y un mate de Domantas Sabonis con nueve segundos por jugar permitieron a los Kings salir con la victoria.

De’Aaron Fox firmó 33 puntos, mientras que Sabonis aportó un doble doble de 31 puntos y 17 rebotes.

PISTONS 118 – NETS 112

Los Pistons ganaron su décimo partido del año al imponerse a los Nets liderados por 34 puntos de Jaden Ivey y 32 de Cade Cunnigham.

En los Nets, que perdieron a Ben Simmons hasta el final de la temporada, el mejor fue el alemán Dennis Shroeder con 31 puntos.