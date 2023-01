Jon Rahm expresa su admiración por Kobe Bryant y Gareth Bale

Redacción deportes, (EFE).- El golfista español Jon Rahm ha expresado su admiración por otros dos deportistas profesionales, la fallecida estrella de la NBA Kobe Bryant y el jugador de fútbol Gareth Bale, ex del Real Madrid.

Poco antes del inicio de la edición de este año del Farmers Insurance Open, Rahm reveló que en 2020 tenía previsto reunirse con el jugador de baloncesto tras disputar el torneo que se disputa en San Diego (EE.UU.) desde 1952.

Pero Bryant murió el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero pocas horas antes del previsto encuentro con el golfista español.

Rahm expresó el martes en la cadena de televisión ESPN su admiración por Bryant, especialmente por su capacidad para equilibrar su exitosa carrera en la NBA con la vida familiar y como se quedó sin poder preguntar al jugador de baloncesto cuál era el secreto.

“Quería preguntar a Kobe cómo demonios entrenaba como lo hacía y aún así consiguió el impacto que tuvo como padre, con sus hijas”, declaró Rahm quien ,como Bryant, tiene dos hijos.

En el pasado, Rahm ha confesado que Bryant ha sido una inspiración en su carrera deportiva y que desde joven consumía las entrevistas y vídeos del que fue estrella de Los Angeles Lakers.

Bryant no es el único deportista por el que Rahm ha expresado admiración en las últimas horas.

El golfista dijo que anticipa que el futbolista galés Gareth Bale puede tener un brillante futuro en golf tras jugar con él nueve hoyos el martes en el torneo Torrey Pines (EE.UU.), en el que se combinan profesionales y amateurs.

Rahm afirmó que una vez que Gale se retire del fútbol y pueda dedicar de forma consistente tiempo para jugar al golf, el exmadridista “va a mejorar mucho”.

Rahm de hecho le dijo a Bale: “No puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y el golf al mismo tiempo. No me parece que sea justo”.

El español añadió que es evidente que Bale “ama” el golf y que “en el momento que se retire y pueda realmente practicar más, va a mejorar mucho”.