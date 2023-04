Jon Rahm: “No juego para mantenerme número uno”

Puerto Vallarta (México), (EFE).- El golfista español Jon Rahm, campeón del Másters de Augusta, aseguró que no juega para mantenerse en el primer lugar de la clasificación de la PGA, puesto que recién retomó.

“Sigo escuchando que repiten lo de número uno del mundo. Como jugador, no lo pienso tanto. Es una repercusión o algo que viene de cara al buen golf. Si ganas torneos llegas al número uno. Si me das otro Másters este año, te regalo el número uno. Que se lo den a alguien más. Lo que motiva son las victorias, no juego para mantenerme número uno”, explicó en una rueda de prensa.

Rahm está en México, en donde a partir de este jueves defenderá el título del Abierto de México que se disputará en el campo de golf de Vidanta, en el balneario de Puerto Vallarta, en el Pacífico del país.

“Lo que mantiene emocionado son romper los récords, quedar en la historia del golf y no ser el número uno. Trabajo para llegar a lo más alto posible, no sé dónde llegaré, pero sé que conseguiré más”, añadió.

El ibérico consideró que en lo que va del año ha notado que ha empezado a fortalecer su marca como deportista y espera que eso le retribuya en un contrato comercial millonario.

“Con la victoria en el Másters ha habido un cambio en estos cuatro meses, el recibimiento y la atención que tengo fuera y dentro del golf. Aún no es nada parecido a algunos otros grandes atletas, pero va mejorando. Si hay un momento para firmar a largo plazo es ahora”, señaló.

El golfista expresó que, aunque llegó a México con menos tiempo de descanso del que necesitaba, no “viene de vacaciones” ya que, de obtener el título, sería su primera defensa exitosa en un torneo de la PGA.

“El recibimiento en México siempre ha sido bueno, incluso antes de que ganes algo. Me hacen sentir como en casa. Como hispano siempre hay una motivación extra de ganar un torneo en un país en el que se habla español”, sentenció.