Jon Rahm se retira de The Players por un problema de salud

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El español Jon Rahm, número uno del mundo, se retiró este viernes del torneo The Players por un problema de salud, antes de comenzar la segunda ronda, informó la PGA en una nota.

El torneo no dio detalles sobre las molestias sufridas por Rahm, pero los medios estadounidenses aseguran que se trata de un problema estomacal.

El español, el jugador más en forma en este arranque de temporada y campeón de tres torneos en 2023, había comenzado The Players con uno bajo par el jueves y estaba a siete golpes del primer líder, Chad Ramey.

En esta campaña, Rahm conquistó el Sentry Tournament of Champions, The American Express y Genesis Invitational.

The Players comenzó el jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EE.UU.) y se disputará hasta el próximo domingo.