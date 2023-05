Jonathan Rodríguez, uruguayo del América, operado con éxito de una lesión en la rodilla

México,(EFE).- El delantero Jonathan Rodríguez, quien jugó la pasada Copa América con la selección de Uruguay, fue operado con éxito de una lesión en la rodilla derecha, informó su equipo, las Águilas del América del fútbol mexicano, en una nota de prensa difundida en sus redes sociales.

“El procedimiento fue una limpieza articular con reparación del menisco lateral y de lesión del cartílago del cóndilo lateral”, explicó el club más ganador de México con 13 títulos de liga.

Las Águilas no revelaron un pronóstico del tiempo que le tomará al ‘Cabecita’ Rodríguez recuperarse de la intervención quirúrgica.

El nacido en Florida hace 29 años fichó por el América como uno de los refuerzos estelares para el torneo Apertura 2022 y en 41 partidos suma 12 goles y cuatro asistencias.

Su aporte en la cancha ha ayudado a las Águilas a disputar dos semifinales en los dos torneos que ha defendido la playera de uno de los dos equipos más populares del balompié mexicano.

En este Clausura 2023, el Cabecita convirtió cinco goles en la fase regular, en la que el América terminó en el segundo lugar, y en la fase final aportó un gol en la serie de los cuartos de final en la que eliminaron al San Luis.

En las semifinales, Rodríguez no evitó la eliminación de su cuadro ante las Chivas del Guadalajara, el máximo rival del América, ya que se fue en blanco en ambos duelos de la serie.

Jonathan Rodríguez está contemplado para mantenerse en la plantilla de las Águilas para el próximo Apertura 2023, torneo en el cual el uruguayo aún no conoce al estratega ya que después de la eliminación en las semifinales ante las Chivas, el estratega argentino Fernando Ortiz renunció al banquillo azulcrema.