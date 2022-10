Jorge Drexler iniciará gira por EEUU con su nuevo álbum “Tinta y Tiempo”

Miami, (EFE).- El cantautor uruguayo Jorge Drexler inicia una gira la próxima semana por Estados Unidos y Puerto Rico para presentar su nuevo disco “Tinta y Tiempo”, con varias nominaciones a los Grammy Latinos de este año y que cuenta con invitados especiales, desde el legendario Rubén Blades hasta la israelí Noga Erez.

La gira comienza el próximo 1 de noviembre en Nueva York y dos días después llega al coliseo James L. Knight Center, de Miami.

“Tinta y Tiempo” es el más reciente álbum del uruguayo y sale tras cinco años sin grabar y con la pandemia mediante, según detalla un comunicado de prensa divulgado este jueves.

“‘Tinta y Tiempo’ se centra en la invención del amor por parte de la naturaleza como mecanismo de supervivencia”, señaló el cantautor, quien en 2005 ganó un Oscar por su tema “Al otro lado del río”, que escribió para la película “Diarios de Motocicleta”.

Según el músico, este álbum “pareció estar destinado al naufragio”.

“Por extraño que parezca, tal concepto de afirmación de la vida casi no vio la luz del día. Durante mucho tiempo pareció destinado al naufragio, uno de los tantos proyectos que sucumbieron bajo el peso de la pandemia, perdidos en el olvido”, admitió.

Anclado en su “cosmovisión poética característica y juegos de palabras extravagantes”, el álbum cuenta con los artistas invitados Rubén Blades, C. Tangana, Noga Erez y Martín Buscaglia, detalla el comunicado.

El tema que canta con el español C. Tangana, “Tocarte”, está nominado a “Canción del año”, “Grabación del año” y “Mejor video musical de formato corto”.

Asimismo, las 9 nominaciones de Drexler para los Grammy Latinos 2022, que se entregarán en Las Vegas (EE.UU.) el próximo 17 de noviembre, incluyen el apartado de “Mejor Álbum del Año” para “Tinta y Tiempo”.

La gira de Drexler llegará a Puerto Rico el 5 de noviembre, a Nueva Jersey el 10 de ese mes, el 11 a Washington y el 12 a la ciudad de Boston.