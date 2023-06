Jorge Medina arrasa este fin de semana

Grandes shows son los que les brindó Jorge Medina este fin de semana a todos sus fans, teniendo presentaciones en Ciudad de México, Ciudad Juárez, Cuernavaca y Guadalajara, quienes no dejaron de corear todos sus éxitos que marcan su trayectoria como “La llamada de mi Ex”, “Quien Pompo” “Que Me Vas a Dar Si Vuelvo”, así como uno de sus recientes lanzamiento “Te quiero Mil”, tema que el público comenzó a cantar de inmediato, siguiendo al cantante entre gritos y aplausos, pues no cabe duda que su gran carisma y talento conquista todos los escenarios en los que se presenta.

Esto augura que continuarán grandes sorpresas por parte del artista, quien continúa preparando presentaciones y música para todo su público fiel.