Jorge Sánchez dice que Martino lo considera listo para ir a Europa

México, (EFE).- El mexicano Jorge Sánchez afirmó que el seleccionador nacional de México, el argentino Gerardo Martino, le aseguró que ya estaba listo para ir a Europa, donde jugará con el Ajax de la Eredivisie de Países Bajos.

“Hablé con el “Tata” Martino, le había dicho que mi sueño era ir a Europa, me dijo que ésta era una gran oportunidad porque hoy ya era un jugador consolidado, que ya estaba listo y bien preparado para ir al fútbol europeo”, reconoció Sánchez en conferencia.

Sánchez acudió a las instalaciones de las Águilas del América para despedirse de sus compañeros. El jugador confió en que cambiar de equipo no afectara su objetivo que es jugar la Copa del Mundo de Catar porque tiene mucha comunicación con Martino.

“El “Tata” nos pidió que cuando hubiera algún cambio de equipo se lo comunicáramos antes. Eso hice, de inmediato se puso muy feliz; me he consolidado en su proceso y sé que él está a gusto con mis actuaciones, he aprendido mucho de él”, argumentó.

Jorge Sánchez tiene 24 años, surgió de las fuerzas básicas del Santos Laguna, equipo con el que debutó en el Apertura 2016, ahí permaneció hasta Clausura 2018. Firmó con las Águilas a partir del Apertura de ese año.

Con el América se consolidó como titular, situación que le abrió la puerta para ser constante en la selección nacional mexicana con la que quiere jugar el Mundial de Catar.

El defensa lateral agradeció a las Águilas por las facilidades que le dieron para emigrar al campeón de la Eredivisie y recordó que se va orgulloso por los títulos que ayudó a conseguir.

“Estoy muy contento porque el América me cobijó desde que llegué y me quedo tranquilo porque pude darle tres trofeos, puse un granito de arena a la historia de este equipo. Gracias a ellos mi sueño se hace realidad”.

Jorge Sánchez ha ganado dos títulos de liga, uno con Santos Laguna y uno con América, además de un torneo de Copa y un Campeón de Campeones con las Águilas. Con la selección Sub-23 obtuvo la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

El defensa viajará para integrarse al Ajax que empezó su participación en la temporada 2022-2023 de la Eredivisie el fin de semana pasado con triunfo de 3-2 sobre el Fortuna Sittard; en la jornada dos recibirá al Groningen el domingo.