Jorge Valdano asegura que Carlos Bilardo terminó con su complejo de Superman

México, (EFE).- Jorge Valdano aseguró que el entrenador Carlos Bilardo, con el que ganó con Argentina el Mundial de México’86, terminó con su complejo de Superman, que le hizo creer que podía salir de un retiro obligatorio de tres años por sufrir hepatitis para disputar la Copa del Mundo de 1990.

“Buena parte de esos tres años fui un paciente tratándome esa hepatitis crónica, pero una vez llega Bilardo y me dice ‘si me das seis meses de tu vida, yo te doy un Mundial’. Me sometí a un suplicio físico y una semana antes de empezar el Mundial (Italia 1990) me dice no te veo; si tenía un complejo de Superman, me lo resolvió Bilardo con esa decisión”, explicó el exfutbolista.

Valdano contó la anécdota en su participación en la tercera jornada del Summit 2022 de la Liga del fútbol mexicano, una cumbre en la que más de 25 figuras del balompié mundial dan conferencias sobre las tendencias de la industria de este deporte.

La charla del antiguo directivo del Real Madrid se trató de la vida de los futbolistas tras el retiro.

El exentrenador recordó cómo su vida después de las canchas llegó de forma abrupta unos meses después de alzar la Copa del Mundo en México 1986 junto a Diego Armando Maradona porque se le diagnóstico una hepatitis que puso en riesgo su vida.

“Jugar al fútbol es como prolongar la infancia y quién quiere abandonar la infancia. Queremos prolongar esa rutina que es extraordinaria, levantarse todos los días no muy tarde para entrenar al aire libre, teniendo el privilegio de la fama, recibiendo una cantidad de dinero difícil de conseguir en otra actividad”.

El ganador de tres Ligas de España como jugador del Real Madrid reveló que el acercarse a los libros le abrió las puertas para trabajar como comentarista deportivo y no tener una vida alejada de jugar fútbol complicada como algunos de sus colegas.

Además de ser una figura de los medios de comunicación, Valdano también ejerció como directivo, estratega, empresario y escritor de más de una veintena de libros, algo que aseguró se debe a que siempre estuvo dispuesto a prepararse.

“La carrera deportiva es corta en comparación con lo que queda luego por vivir. Hay que lograr un cambio de paradigma, que no se le ponga acento únicamente a la actividad profesional, sino que pensemos en el futuro, cómo ayudo al ex deportista a alcanzar una cierta dignidad cuando deje de jugar fútbol; en ciertos casos la educación es imprescindible”, sentenció.