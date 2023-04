Jory Boy, Ñengo Flow, Zion & Lennox se unen con el reggaetón underground:  “Romance y Bellakera”

Miami, (Notistarz) . Los cantantes del género urbano Jory Boy, Ñengo Flow, Zion & Lennox, que se hacen llamar “la combi perfecta”, unieron sus voces para lanzar “Romance y Bellakera”, un tema sensual de reggaetíon underground.

“Romance y Bellakera”, se caracteriza por ser un tema pegajoso que transportará al escucha al reggaetón underground, en donde cada uno de los cantantes desarrolló su exitosa carrera.

Es una propuesta que combina el estilo de cada uno de los artistas logrando llevar un mensaje claro y conciso: la unión en el reggaetón ha sido la clave para que sea el género más escuchado a nivel mundial.

Desde los comienzos del reggaeton, Jory Boy, Ñengo Flow y Zion & Lennox, se consagraron entre los favoritos del público y su trabajo no podía detenerse en la actualidad cuando decidieron unirse una vez más.

La idea de “Romance y Bellakera” nació una noche en donde Jory Boy sintió que hacían falta más canciones que tuvieran la misma intensidad de antes para romper la pista de baile con el beat inconfundible del reggaetón.

Recordando las fiestas de los 2000’s en donde el perreo intenso era la orden en cada jangueo, decidió contactar Ñengo Flow para hacer el tema, al que luego se unieron las voces icónicas del género Zion & Lennox, que fueron el ingrediente secreto que faltaba.

“Hacer esta canción con Ñengo, Zion & Lennox fue súper natural porque cuando hay química todo fluye a la perfección. Y eso ocurrió en esta ocasión”, expresó Jory Boy.

Dijo que son “unos veteranos en esto y estamos seguros que es una canción que mucha gente estaba esperando y ya estábamos locos por lanzarla. Espero que la disfruten y la bailen hasta el cansancio”,

“Desde que Jory me envió la idea de hacer este tema, me gustó muchísimo. Me volví loco con la canción y rápido hice mi parte. Trabajar con Jory, la máquina de guerra, es siempre un honor”, comentó por su parte, Ñengo Flow.

“Romance y Bellakera” – que pondrá a los adultos de 30 años o más a recordar viejos tiempos- sale bajo el sello de BMG en asociación con Young Boss Entertainment y fue producido por Justlivet y Guillolive

La canción se lanza simultáneamente con un video musical que estuvo bajo la dirección de Santiago Echezarreta de Insomnia Films y se filmó en Little River Studios en Miami.