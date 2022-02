Josef Martínez: “El objetivo personal es quedarme con el Botín de Oro”

Chicago (EE.UU), (EFE).- El venezolano Josef Martínez, delantero del Atlanta United, aseguró que su objetivo personal para la próxima temporada de la MLS, que empezará el 26 de febrero, es quedarse “con el Botín de Oro” al máximo goleador del campeonato.

Tras vivir una última temporada lastrada por las lesiones y los problemas de rodilla, Martínez afronta “con ganas y hambre” el reto del nuevo curso, en el que no escondió su voluntad de “ganarlo todo”, en una rueda de prensa organizada por la MLS.

“Todos los años trato de luchar por el Botín de Oro, como delantero quieres marcar goles y el objetivo es quedarse con el Botín de Oro. Lo más importante es tratar de mantenerme sano y creo que el objetivo personal es liderar en goles”, dijo Martínez, quien ya ganó el título de máximo artillero en 2018 gracias a sus 31 goles.

El internacional venezolano expresó su alivio por poder entrenar con normalidad durante la pretemporada, algo que no había logrado hacer en las últimas dos campañas.

“Tenía casi dos años y medio sin una pretemporada completa y a veces necesitas algo de eso para estar bien físicamente. Sabemos que tenemos la presión de volver a pelear por el campeonato y sé que la exigencia es alta. Mi objetivo es ganarlo todo, quiero ganar todos los trofeos, mantenerme fuerte, saludable. Si estoy cerca del 100 % podemos conseguir cosas buenas”, afirmó.

En su quinta temporada en Atlanta, Martínez ya es un ídolo de la afición local y prometió darlo todo para seguir haciendo historia en el campeonato estadounidense.

“Lo que traté de hacer en el club es hacer cosas para que al final la gente se acuerde de mí. Hacer todo con amor, con ganas, tratar de siempre querer más. Y no solo quiero tener 100 goles, quiero tener 200, esa es la meta que quiero lograr. Veremos si el tiempo me da”, dijo.

El venezolano lleva 93 goles en la MLS y 101 en 131 partidos, entre todas las competiciones, números que le convierten en un referente del campeonato estadounidense.

Se mostró convencido de que el reciente fichaje del argentino Thiago Almada reforzará de forma importante a la plantilla y aseguró que la conversación con el técnico mexicano Gonzalo Pineda “está yendo de la mejor manera”.

“Es difícil para una persona joven como el profe Pineda, en su segundo año, comenzar desde cero como entrenador principal. La conversación que hemos tenido ha ido de la mejor manera posible”, declaró.

“Hemos tratado de ser lo más honestos posible, tiene experiencia en Seattle, jugó mucho tiempo. Prefiero que me diga las cosas, que me dé sus opiniones, queremos que la relación sea lo más sana posible por el bien del equipo”, añadió.