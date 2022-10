Jóvenes inmigrantes lanzan vídeo para movilizar a los votantes latinos

Washington, (EFE).- La organización United We Dream Action, formada por jóvenes inmigrantes, lanzó hoy un vídeo que luce como un juego digital y que apunta a movilizar a los votantes latinos para las elecciones de medio término del 8 de noviembre.

“El aviso es el resultado de la investigación realizada específicamente sobre los latinos jóvenes y que usan los juegos”, señaló un comunicado del grupo.

“El aviso seguirá en YouTube hasta el día de la elección, dirigido a hombres con edades de 18 a 35 años en los distritos postales con más de 70 % de población hispana”, añadió.

United We Dream es la mayor red nacional que apoya a los inmigrantes que eran menores de edad cuando fueron traídos de forma irregular a Estados Unidos, y están amparados de la deportación bajo un programa creado en 2012 denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El programa ampara actualmente a casi 600.000 inmigrantes, conocidos como “soñadores”, y está sujeto a una decisión del Tribunal Supremo. Los “soñadores” buscan que el Congreso brinde una solución legislativa definitiva para su situacion.

“United We Dream busca siempre formas únicas e innovadoras para llegar a los votantes jóvenes y latinos que, a menudo, son dejados de lado en las tácticas estándar de aproximación al votante”, dijo José Alonso Muñoz, subdirector de comunicaciones en l organización.

El aviso de 15 segundos, con la imagen de un joven que salta vallas y corre al puesto de votación, indica, en inglés: “Sí tienes la capacidad, es hora de que te comprometas. Estamos en esto juntos. Nuestro futuro está en juego”.

“Está en tus manos y las de tus amigos. Lleva la pelea directamente a tus enemigos que quieren abandonarte”, añade el locutor. “Moldea nuestro mundo y nuestro futuro. Tu voto es tu poder”.

En los comicios del 8 de noviembre estarán en juego 35 de los 100 curules en el Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes en el Congreso federal, así como los gobiernos de 36 de los 50 estados y miles de puestos ejecutivos y legislativos en decenas de estados.