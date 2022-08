Juan Carlos Barquet, el mexicano detrás de los efectos visuales de “Bullet train”

Por Faby Pineda

México, (Notistarz).- El artista mexicano Juan Carlos Barquet tomó como un reto realizar parte los efectos visuales de la película “Bullet train”, la cual cuenta con las actuaciones estelares de Brad Pitt, Sandra Bullock y Bad Bunny, quien debutó con este filme en Hollywood.

Barquet fue considerado para trabajar en esta producción, que se estrenó a principios de agosto, por su experiencia en el ramo, ya que antes de adentrarse en las cintas, realizó efectos particularmente para la industria de los comerciales en Estados Unidos, pero ahora, asentado en Canadá, asume otros riesgos.

“Este proyecto se me hizo bastante especial, yo no escojo a veces los proyectos en los que estoy, entonces fue suerte que me pusieran en esta película, creo que es una película que todo el mundo va a a ver y que es muy atractivo en término visual y de acción”, expresó el artista vía Zoom en declaraciones a Notistarz.

“Tren bala” (Nombre del filme en español) se centra en Ladybug (Pitt), un asesino a sueldo que tiene como objetivo recuperar un maletín que viaja en el tren más rápido de Japón, una misión aparentemente sencilla a no ser de que no es el único que desea el portafolios.

Por la trama, la historia se desarrolla dentro de los vagones, por lo que los visuales juegan un papel muy importante, ya que deben recrear el movimiento, los escenarios dentro y fuera del tren así como los paisajes de la forma más natural posible, de esta parte se encargó Barquet y un equipo conformado por más de 15 personas.

“Los efectos visuales siempre son una colaboración es un equipo bastante grande de artistas, tenemos un departamento que se dedica específicamente a cada parte, por ejemplo en esta película un departamento hizo el tren y otro hizo el fondo.

“Yo estuve trabajando más como en los sets, estas tomas como de exteriores en los que se ven ciudades o pueblos, todo eso lo recreamos basándonos en experiencias de Japón, agregándole letreros, luces de neón, edificios, iluminación nocturna, todo este tipo de cosas para aumentar la riqueza visual de la película”, indicó.

Juan Carlos forma parte de la empresa DNEG, la cual colaboró en la película “Duna”, misma que se hizo acreedora a un Oscar por Mejores Efectos Visuales; de momento el artista mexicano está inmerso en los efectos de la serie “The Last of Us” de HBO a estrenarse a finales de este año o empezando 2023.