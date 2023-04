Juan Diego Botto: No debemos medir el éxito en función de Hollywood

José Miguel Pascual Labrador

Madrid, (EFE).- El actor y director Juan Diego Botto cree que el potencial de la industria audiovisual iberoamericana es “enorme”, pero que para alcanzar su máximo es importante “no medir los éxitos en función de lo que funciona en Hollywood”, sino centrarse en la repercusión en los países de la región o en la cantidad de intercambios entre las distintas cinematografías.

En una entrevista con la Agencia EFE, en la Casa de América de Madrid, Botto ha asegurado que hay que reforzar una apuesta integral iberoamericana -en la que participen tanto profesionales, distribuidores, políticos y sociedad-, para dar visibilidad al contenido que se realiza en esta industria.

El hispanoargentino ha agradecido que se asienten plataformas que apoyan “la existencia singular” del audiovisual iberoamericano, cuyas bases del hermanamiento se fijan a través del idioma y los vínculos históricos y culturales, con motivo de la décima edición de los Premios Platino, que se celebran el próximo 22 de abril en Madrid.

“Es importante que no tengamos que triangular por Estados Unidos para valorar el éxito de una producción o de una serie y que no tenga que consolidarse allí para llegar a España; creo que es importante fortalecer ese viaje directo y podamos tener acceso al cine de México, Ecuador, Chile o Argentina y que nuestras producciones viajen allá”, ha insistido.

EL TALENTO AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO

Dentro de este análisis, ha considerado que la fortaleza pasa por “el peso de las historias buenas”, ya que en comparación con la India o Hollywood no se disponen de los recursos económicos necesarios para hacer los efectos especiales de una historia futurista, “pero sí para contar buenas historias con buenos personajes”.

Botto estrenó a finales del año pasado su primer largometraje como director, ‘En los márgenes’, una película que narra la situación de los desahucios en España, donde se produjeron más de 400.000 en la última década.

“Hay mucha vida cotidiana”, ha comentado sobre su inspiración para este proyecto y ha expresado que una de las principales reflexiones es la sensación de no mirar a otro lado: “la solución de los problemas pasa por implicarnos todos, no ponernos de perfil”.

Respecto a su debut como director ha asegurado que fue un proceso “muy bonito”, del que disfrutó desde las primeras fases del guión hasta la posibilidad de dirigir a profesionales como Penélope Cruz o Luis Tosar.

“A priori pensaba sufrir más pero fue un proceso muy placentero. Además, tuvo muy buena acogida y ha reavivado un debate público que debíamos tener. El debate de la vivienda es evidente que no podemos olvidarlo”, ha dicho.

PROYECTOS DE FUTURO

Juan Diego Botto está inmerso en la grabación de la segunda temporada de la serie ‘Todos mienten’, en la escritura de una posible serie de ficción y en septiembre comenzará el rodaje de un película.

Además, hay una historia que le “ronda la cabeza”, pero que ha reconocido que “no es más que una semilla” que le gustaría que fuera su segundo largometraje detrás de las cámaras.

Sobre este proyecto, ha adelantado que tiene que ver con sus orígenes y con Argentina y que, “si todo va bien, aunque depende de muchos factores”, podría tener lista la primera versión del guión este 2023 y en dos años y medio comenzar el rodaje. EFE

