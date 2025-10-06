Juanes, Banda MS, Bacilos y Elena Rose se unen en concierto en vivo para todo el mundo

Miami (EE.UU.), (EFE).- El cantautor colombiano Juanes, la agrupación mexicana Banda MS, el trío Bacilos y la venezolana Elena Rose compartirán escenario este lunes en Los Ángeles en el concierto “La música nos conecta”, una programa que celebra el poder del pop latino para unir generaciones y estilos musicales, y que será transmitido en vivo a nivel mundial.

La iniciativa de Amazon Music busca celebrar y reafirmar el impacto de la música y la cultura latina a nivel global, e incluye el lanzamiento de versiones de temas clásicos del pop latino, como la balada ‘Genio atrapado’ de la estadounidense Christina Aguilera, ahora reinterpretada por la chica ‘perfecta’ argentina Emilia.

“La música de Christina Aguilera marcó mis sueños de infancia de convertirme en artista”, afirmó Emilia en un comunicado.

“Reimaginar ‘Genio atrapado’ para una nueva generación, a la vez que rindo homenaje a su legado, es un momento que cierra un ciclo en mi vida”, agregó.

Igualmente, Bacilos presentará una nueva versión de ‘Caraluna’ con la que fusiona la música regional mexicana y el pop latino de la mano de Banda MS.

“La música siempre ha sido el hilo que nos conecta a través de generaciones, fronteras y géneros”, afirmó la directora de música para Latinoamérica e Iberia en Amazon Music, Rocío Guerrero, quien explicó que la campaña busca destacar el papel del pop latino como punto de encuentro cultural.

El concierto busca convertirse en una experiencia similar a la que brindó la transmisión en vivo de la fiesta en la casita del puertorriqueño Bad Bunny, durante su residencia en Puerto Rico, con espectadores de todo el mundo uniéndose al show desde sus casas.

El concierto de los latinos se transmitirá globalmente en directo a través de las plataformas Prime Video, Twitch y dispositivos con Alexa.