Juanes exalta a su percursionista Richard Bravo tras nominaciones al Latin Grammy

Miami, (EFE).- El cantautor colombiano Juanes tildó de “héroe” al percursionista Richard Bravo, uno de sus músicos, por su nominación a dos premios Latin Grammy al destacar el trabajo silencioso que hacen muchos de estos artistas detrás de los cantantes.

Con el álbum de jazz “MADE IN MIAMI” el venezolano Bravo y su equipo, al que dedicaron dos décadas para su producción, fueron nominados a los Latin Grammy que se entregan el próximo 16 de noviembre en Sevilla (España).

“La mayoría del tiempo le estamos prestando atención al cantante que está enfrente, pero detrás de ese intérprete hay una banda y esa banda está conformada por héroes”, expresó Juanes a EFE, al señalar que Bravo es uno de ellos.

Juanes se mostró entusiasmado de las “merecidas” nominaciones de su percusionista en las categorías de Mejor Álbum Instrumental y Mejor Arreglo por un álbum que además rinde un homenaje a la multiplicidad de tapices sonoros y culturales que le dan vida a Miami, la Ciudad Mágica.

“Su proyecto de jazz es absolutamente impresionante, Richard tiene una agilidad para grabar envidiable y cualquier músico de sesión soñaría con tener el historial que tiene”, manifestó Juanes, ganador de 26 premios Latin Grammy y nominado este año a cuatro más.

El álbum es una coproducción de Richard Bravo con el arreglista, productor, músico e intérprete Camilo Valencia, quien murió de problemas cardíacos días antes de conocer la nominación y a quien ahora el equipo de músicos dedica este honor.

Bravo por su parte dijo a EFE que Juanes ha sido un gran mentor para él y resaltó su gran capacidad de experimentar y mezclar diferentes géneros, que le permiten crear nueva música sin perder su esencia.

“Además de ser un gran ser humano, es un músico de mente abierta, es una gran escuela para mí trabajar a su lado y me ha abierto nuevas perspectivas musicales que me han hecho un músico más versátil y creativo; aquello lo intenté aplicar en este álbum”, afirmó Bravo.

Además de Juanes, el venezolano ha trabajado por más de tres décadas en más de mil grabaciones para artistas de todos los géneros.

Entre tanto Valencia, ganador de dos premios Grammy y dos Emmy, acumuló múltiples créditos trabajando en proyectos con Shakira, Carlos Santana, David Byrne y muchos otros.

“Camilo y yo, pensamos siempre en hacer un Big Band para el mercado latino. Un proyecto que pudiera rescatar una cantidad de ritmos que aunque pueden estar un poco olvidados, hacen parte de la cultura latina de muchas de las personas que vivimos en esta ciudad (Miami)”, aseguró Bravo.

Señaló que “MADE IN MIAMI” ahora está hoy dedicado a honrar la memoria de Camilo Valencia tras su muerte.