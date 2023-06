Juanes lanza emocionante video de “Vida Cotidiana” para celebrar Día del Padre

Los Angeles, (Notistarz).- Con ocasión de las celebraciones del Día del Padre, el cantautor colombiano Juanes, lanza el video para “Vida Cotidiana, que puede resonar para muchos padres que luchan con el dolor y la esperanza en una conexión tensa con su hija adolescente.

El ganador de 26 premios Grammy y Grammy Latinos- quien estrena este video dirigido por María Camila Calle- canta sobre la tristeza que puede sentir un padre cuando su hijo se vuelve callado e indiferente, pero más allá de la angustia.

¿Se pueden llegar a aceptar los errores que se cometen y comprender la importancia de hacer todo lo posible para poner fin a ese período oscuro?, es el interrogante que formula Juanes en la canción

“Vida Cotidiana” es el nuevo álbum de Juanes que se lanzó recientemente con amplio reconocimiento por contener las letras más matizadas y personales del cantautor hasta ahora.

Una propuesta musical que explora preguntas y desafíos presentados en una “Vida Cotidiana” que son tanto personales como sociales, Esta canción homónima es una de las más íntimas y reflexivas emocionalmente del álbum.

Tu silencio me devasta / Tanto que me duele el cielo / Y con palabras de hielo / Hacia adentro grito basta /Habla pronto que me aplasta/ Que te sea indiferente / Y aunque hay un día siguiente / Nadie sabe del uture / No vivamos más en lo oscuro / Estando los dos Presentes.

He perdido los valores / En mi forma de adorarte / Pero quiero confesarte/ Que maldigo mis errores / Mira que tú le pones los colores / A mi vida cotidiana / Sin tu luz no tengo nada / Y no aguanto otra semana / Sin hallarme en tu mirada.

La canción ha forjado una profunda conexión con los fanáticos que tienen hijos adolescentes, con agradecimientos y apreciación que aparecen en comentarios en redes sociales y lágrimas en algunos fans cuando Juanes ha interpretado recientemente la canción.

El video en realidad continúa con una mirada consecutiva a la profunda emoción que puede surgir con la crianza, pero se centra más en prevenir una pérdida emocional de por vida entre un padre y un hijo.

Es la contraposición a la devastadora pérdida física que ha dejado a miles de padres en duelo en “Personas Desaparecidas” en Colombia, que el artista recientemente destacó en “Canción Desaparecida – Con la participación de Mabiland.

Juanes se presentará este 12 de julio en el escenario de Central Park SummerStage en la ciudad de Nueva York (en conjunto con la Conferencia de Música Alternativa Latina).

El artista brindará al público estadounidense la primera oportunidad de descubrir cómo las canciones del álbum “Vida Cotidiana”, grabadas con su banda de gira de toda la vida.

La revista Billboard reseñó: “Para el rockero colombiano conocido por sus letras profundas y honestas sobre el amor y el compromiso social… su viaje introspectivo en ‘ Vida Cotidiana ‘ es [aún] más maduro y fascinante.”

El Tiempo señaló que “un Juanes honesto afrontó sin miedo la creación de ‘Vida Cotidiana’ para dar a luz canciones de su alma en un momento liberador de su carrera… un viaje en tiempos de pandemia con vivencias de dolor, tristeza, amor y esperanza”.