Juez anula cobertura de Obamacare para prevención de VIH y cáncer

Washington, (EFE).- Un juez federal en Texas anuló hoy una estipulación clave de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud, conocida como Obamacare, poniendo en peligro una gama de servicios preventivos, incluidos los exámenes por cáncer y salud mental.

El magistrado Reed O’Connor, quien ya ha emitido varios fallos contra la ley de salud promulgada por el presidente Barack Obama en 2010, validó el reclamo de un grupo de empresarios conservadores en Texas que argumentan que esas estipulaciones son inconstitucionales.

El fallo anula las recomendaciones del Equipo de Trabajo de Servicios preventivos cuya tarea es la determinación de cuáles tratamientos de prevención requeridos por la ley (ACA por su sigla en inglés) tienen cobertura bajo los seguros sin costo para el paciente.

O’Connor dictaminó que ese equipo mismo es inconstitucional porque sus miembros, que son 16 científicos y profesionales de la medicina voluntarios, no son designados por el presidente ni confirmados por el Senado, y sin embargo sus recomendaciones son obligantes.

Asimismo, O’Connor dictaminó que es ilegal el requisito bajo ACA de que las compañías de seguros y los empleadores ofrezcan planes de cuidado de la salud que cubran las medidas para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sin costo para el usuario.

Esto es porque, en opinión del juez, la obligación de cobertura del medicamento profiláctico PrEP viola los derechos religiosos de los empleadores y por lo tanto no debería aplicarse a ellos.

La decisión puede ser objeto de apelación y el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene la opción de solicitar que el dictamen de O’Connor quede en suspenso en tanto se procesa la apelación.

El fallo de O’Connor pone en peligro, de inmediato, el acceso a los tratamientos para unos 100 millones de personas que en Estados Unidos usan los servicios preventivos cada año.

Además, la decisión deja la puerta abierta para que las aseguradoras impongan cuotas deducibles y pagos adicionales para la obtención de exámenes y análisis que tienen la posibilidad de salvar vidas.

En enero, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que aproximadamente 15,9 millones de personas se habían anotado en el año anterior en los diversos planes cubiertos por la ley ACA.

Los republicanos en el Congreso, que se opusieron a la aprobación de la ley, han iniciado varias veces gestiones para anularla y no lo han logrado.

Durante su campaña presidencial en 2016 Donald Trump prometió que anularía la ley ACA y la reemplazaría con algo mejor, pero tampoco logró apoyo suficiente en el Congreso y la ley sigue vigente.