Juez condena a la Organización Trump a pagar 1,61 millones por evasión fiscal

Nueva York, (EFE).- Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York condenó este viernes a la Organización Trump a pagar una multa de 1,61 millones de dólares -la máxima posible- después de que hace un mes fuera declarada culpable de operar una trama de evasión fiscal durante años.

A principios de diciembre, un jurado declaró culpable de 17 delitos económicos a dos empresas pertenecientes a la organización del expresidente Donald Trump, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, en un caso en el que no estaban acusados él ni sus familiares.

Se trata de la máxima pena que había recomendado para la sentencia la Fiscalía de Manhattan, encabezada por el fiscal Alvin Bragg, quien aplaudió la decisión en un comunicado y la consideró “trascendental” para dar ejemplo a otras compañías y ejecutivos.

El propio Trump no era juzgado en este caso, aunque tiene otros procesos abiertos.

La multa se la reparten casi por igual dos divisiones de la organización: Trump Corporation (810.000 dólares) y Trump Payroll Corporation (800.000), una cifra menor para una organización que mueve miles de millones pero que supone “una mancha en la reputación de astuto empresario del expresidente ahora que aspira a regresar a la Casa Blanca”, como comenta el New York Post, sostén de Trump durante años.

El pasado martes, el mismo tribunal condenó al que fuera durante años máximo jefe financiero de la Organización, Allen Weisselberg, a cinco meses de cárcel por quince cargos de fraude fiscal, al confirmarse la existencia de un sistema de evasión de impuestos y precisar que le beneficiaba tanto a él como a la compañía.

La condena a Weisselberg fue muy leve -podrá ser excarcelado tras 100 días- debido a que accedió a reconocer su culpabilidad tras un pacto con la Fiscalía.

Los abogados de la Organización Trump han tratado durante meses de insistir en que la trama de evasión fiscal fue para uso y disfrute del propio Weisselberg, pero la sentencia de hoy echa por tierra esos argumentos y deja claro que los manejos fiscales del jefe financiero servían ante todo para beneficiar a la organización.

El rotativo New York Times considera que la sentencia de hoy “pone al descubierto una cultura que propició la ilegalidad durante años y proporciona munición política a los oponentes de Trump”, en alusión tal vez no solo a los demócratas, sino a quienes en el Partido Republicano quieren pasar la “página Trump” y propiciar un nuevo liderazgo.