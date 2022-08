Jueza mexicana da amparo definitivo al capo Caro Quintero contra extradición

Ciudad de México,(EFE).-Una jueza federal mexicana concedió al capo de la droga Rafael Caro Quintero un amparo definitivo contra cualquier intento de extradición del Gobierno de México hacia Estados Unidos, según resoluciones judiciales dadas a conocer este martes.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada”, se lee en la sentencia radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México bajo el expediente 1204/2022.

El fundador del Cártel de Guadalajara y denominado el “narco de narcos” fue detenido con fines de extradición el pasado 15 de julio y está acusado por Washington del secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés) en 1985, entre otros delitos.

El presunto líder criminal, el más buscado por la DEA, cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra dentro del territorio mexicano y una petición de extradición por parte del Gobierno estadounidense para juzgarlo.

Aunque el narcotraficante obtuvo una suspensión definitiva, la resolución de la jueza Abigail Ocampo no lo libra de su encarcelamiento en una prisión federal mexicana y permite a la Fiscalía General de la República (FGR) impugnar su decisión ante un tribunal de justicia.

Esta es la segunda vez que Caro Quintero obtiene una suspensión al proceso de extradición hacia los Estados Unidos, aunque la primera no fue definitiva, sino de plano, la cual ya ha sido impugnada por la FGR.

De presentarse un alegato de la FGR contra esta segunda suspensión, será un tribunal colegiado el encargado de determinar si modifica o no el fallo concedido el lunes.

El narcotraficante mexicano es defendido por un abogado de oficio desde el pasado 29 de julio, cuando el Instituto Federal de Defensoría Pública le designó un defensor público.

El pasado lunes trascendió que desde que el abogado público, adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, aceptó el encargo solicitó acceso al expediente completo digital, a las constancias de la demanda de amparo y a la primera suspensión de plano que un juez federal de Puente Grande, Jalisco, le otorgó a Caro Quintero.