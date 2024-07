Jueza no desestima demanda de difamación de Trump contra la cadena ABC y periodista

Miami, (EFE).- Una jueza federal de Florida denegó este miércoles una moción de la cadena ABC y del periodista George Stephanopoulos, que pedía desestimar la demanda por difamación interpuesta por el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) por los comentarios hechos por el comunicador sobre el caso de la escritora E. Jean Carroll.

Según la demanda, Trump acusa a Stephanopoulos, presentador del popular programa ‘This Week With George Stephanopoulos’, de haber declarado falsamente en varias ocasiones que el futuro candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre había sido declarado culpable por violar a Carroll.

La demanda, interpuesta el pasado 15 de julio en la corte del distrito sur de Florida, acusa a Stephanopoulos de hacer las declaraciones con malicia y conociendo que eran falsas.

En el fallo, la jueza federal de distrito Cecilia Altonaga rechazó varias defensas argumentales presentadas por ABC contra la demanda de Trump, incluida la de que estaban protegidos por un “privilegio de informar imparcialmente”.

“Cualquier duda restante sobre la razonabilidad de las declaraciones de Stephanopoulos no debe resolverse sobre una moción de desestimación”, añadió en su orden Altonaga, designada jueza por el entonces presidente George W. Bush.

Trump calificó hoy la decisión judicial como una “gran victoria contra ABC Fake News (noticias falsas) y el pequeño George Slopadopolus”, como le denominó en una publicación en su red social, Truth Social.

“Antes de que se den cuenta, los medios de noticias falsas serán obligados por los tribunales a comenzar a decir la verdad. Este es un gran día para nuestro país”, escribió Trump.

En mayo pasado, un jurado ya condenó al exgobernante por abuso sexual -por insertar sus dedos en la vagina de Carroll sin consentimiento en un episodio sucedido en los años noventa en los vestuarios de unos grandes almacenes-, así como por difamarla posteriormente.

El jurado había declarado a Trump responsable de abuso sexual, pero no de violación, y lo obligó a pagar 5 millones de dólares a Carroll.

La demanda federal presentada en Miami busca una cantidad no especificada de indemnización al exmandatario por daños y perjuicios.

La decisión de la jueza Altonaga permite que el caso avance en los tribunales. “Una vez más, el tribunal no considera que un jurado razonable deba o incluso probablemente llegue a concluir que las declaraciones de Stephanopoulos fueron difamatorias”, escribió Altonaga.

“Un jurado puede (…) determinar que había suficiente contexto” y concluir que “el demandante no establece otros elementos de su reclamo… Pero un jurado podría concluir que el demandante fue difamado y, como resultado, la desestimación es inapropiada”, precisó la jueza.