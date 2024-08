Jugadoras colombianas consideran un plus ser locales en el Mundial sub-20

Bogotá, (EFE).- Daniela Garavito consideró que jugar de local es un plus para la selección colombiana femenina sub-20, que se alista para el Mundial de la categoría a disputarse entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre en Colombia.

“Es un plus jugar en Bogotá, Cali y Medellín, en cada uno de estos estadios que van a ser nuestra casa, y recibir el apoyo de la gente, de nuestra familia”, manifestó la atacante, que en la liga local viste la camiseta de Millonarios.

La jugadora, que hace parte de un grupo de convocadas para un microciclo de trabajo en Bogotá, recalcó que el equipo no ha vivido una experiencia igual a la de “tener tanto apoyo”.

Colombia se medirá en el Grupo del Mundial Femenino Sub-20 con México, Australia y Camerún, partidos que se disputarán en Bogotá y Medellín.

Al referirse a los objetivos del equipo Garavito dijo que centran sus esfuerzos en “cada partido”, al tiempo que recordó que han disputado amistosos en Marruecos “para ir conociendo el estilo de juego” de los rivales.

La selección desarrolla en Bogotá un microciclo de cara al Mundial para lo cual el entrenador Carlos Paniagua convocó 25 jugadoras de las categorías sub-17 y sub-20.

Por su lado, Katerine Osorio manifestó el equipo siente “más motivación que presión” y que los microciclos buscan que las deportistas estén a punto para la competencia.

“Sabemos de la responsabilidad que tenemos pero estamos confiadas del equipo que tenemos”, aseguró la jugadora que en Atlético Nacional se desempeña en la defensa, que también ve positivo jugar “en casa”.

Por su lado, el entrenador Paniagua dijo que en esta concentración se enfatizó “en el trabajo táctico, en el orden, en el equilibrio y que la sub-17 sea un esparrin de la sub-20”.

El de Colombia será el primer Mundial sub-20 Femenino en el que participan 24 equipos, ya que previamente eran 16 los clasificados.

Las 24 selecciones nacionales se dividieron en seis grupos de cuatro. Los dos mejores de cada liguilla se clasifican para los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros clasificados. Luego habrá cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la final.