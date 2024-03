Jugadores latinos muestran su emoción por el choque de los Yanquis y los Diablos Rojos en México

Redacción Deportes, (EFE).- Los Yanquis de Nueva York viajarán a México para disputar dos partidos, los días 24 y 25 de este mes, ante los Diablos Rojos, una serie que ha cautivado a varios de sus jugadores latinos que quieren ir a mostrar su talento ante el público azteca.

El mexicano Víctor González es uno de los que este viernes mostró su alegría ante la oportunidad de lanzar frente a su familia con el uniforme a rayas de los Yanquis.

“Es muy importante para mí tener la oportunidad de ir a México y lanzar. Tengo muchos familiares que no han tenido la oportunidad de verme lanzar. Usar las telas a rayas de los Yanquis y estar en casa para lanzar frente a mi familia, creo que será increíble”, dijo González, quien ha lanzado con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, pero esta será su primera oportunidad en hacerlo con el histórico club de la MLB.

El dominicano Juan Soto, quien es la principal adquisición de los Yanquis en el actual mercado de Grandes Ligas, enfrentará en esos partidos a su ídolo de la infancia, su compatriota Robinson Canó, quien recientemente fue presentado como nuevo miembro de los Diablos para la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

“Ese es un tipo al que seguí desde que era un niño pequeño y un tipo al que quería parecerme”, reveló Soto sobre la antigua estrella de los Yanquis quien lo felicitó cuando se enteró de su cambio a la franquicia neoyorquina.

Para Soto el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México y el ambiente que lo envuelve no es algo desconocido, ya que el jardinero jugó en este escenario la pasada temporada cuando con los Padres de San Diego se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco los días 29 y 30 de abril.

Por su parte, Canó ha calificado como un sueño la oportunidad de jugar ante el equipo con el cual conquistó la Serie Mundial 2009.

“Ante los Yanquis será una serie de ensueño porque podremos ver a un equipo como los Yanquis, tanto nosotros como los aficionados. Nunca me imaginé enfrentar a los Yanquis fuera de Estados Unidos”, dijo Canó en declaraciones recogidas por EFE.

Otro que inscribió su nombre para viajar con los Yanquis a la Ciudad de México es el lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, quien este jueves realizó su primera presentación en la pretemporada al lanzar 1.2 entradas en las que le anotaron una carrera frente a los Tigres de Detroit.

“Me sentí muy bien ahí fuera. Esta es la primera vez que veo bateadores contrarios de un equipo diferente, desde septiembre. Me siento saludable. Me sentí bastante bien, trabajando en mis lanzamientos y lanzando strikes”, sostuvo Loáisiga, quien con esta presentación prepara el camino para lanzar en México y de cara a la temporada de Grandes Ligas.