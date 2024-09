Julián Álvarez y Lautaro Martínez se perfilan para ataque argentino sin Messi ni Di María

Ezeiza (Argentina), (EFE).- El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez y el del Inter de Milán Lautaro Martínez se perfilan como titulares de Argentina en el partido de eliminatorias del Mundial contra Chile, según pudo verse ayer martes durante el entrenamiento de la plantilla en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

El seleccionador Lionel Scaloni afrontará los partidos de las jornadas siete y ocho sin Lionel Messi, lesionado, ni Ángel di María, retirado del combinado nacional.

“(Jugar con Lautaro) Obviamente está dentro de las posibilidades. Será una decisión del cuerpo técnico, en estos días sabremos cuál es el equipo. Lo hemos hecho otras veces, él está acostumbrado a jugar con otro delantero, yo también. Lo he hecho en diferentes posiciones; lo que sea para ayudar al equipo está bien”, dijo a la prensa ‘la Araña’ Álvarez.

El exfutbolista del Manchester City indicó que el homenaje que recibirá ‘el Fideo’ tras su reciente retirada del equipo nacional será “más que merecido”, por todo lo que ha dado “puertas adentro, a la selección argentina y al mundo del fútbol”.

“Será algo muy lindo”, aseveró.

El de Calchín (Córdoba) reconoció que es “un poco” raro estar en la concentración de la selección sin Messi ni Di María “porque están siempre” y descartó hablar sobre quién será el capitán en ausencia del diez.

“Por ahora, nuestro capitán es Leo”, indicó.

En el entrenamiento también se avistó entre los titulares al defensa de River Plate Marcelo Acuña, el último convocado por Scaloni en ausencia de Nico Tagliafico.

El técnico de Pujato estuvo muy involucrado y dando muchas indicaciones durante toda la sesión, en la que pudo verse a los futbolistas practicando fútbol once contra once y después un reducido de siete contra siete.

Posteriormente, los porteros se probaron ante los lanzamientos de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nahuel Molina en medio de un buen ambiente de trabajo y ante la vista de decenas de periodistas congregados en una tarde soleada en el predio Lionel Messi.

Otro futbolista que atendió a los informadores fue Lisandro Martínez, quien se mostró muy afectado por la ausencia de Di María.

“Me parte el alma porque es un jugador que, cuando empezamos nosotros acá, fue el que nos dio un mimo, un abrazo, para integrarnos en el grupo. Se lo voy a agradecer de por vida”, indicó.

Sobre la falta de Messi, el defensa del Manchester United expresó que “no hay egos ni lucha a ver quién agarra” el brazalete de capitán y subrayó que, sea quien sea, “será lo mejor para el equipo”.

Martínez señaló que tanto a él como a sus compañeros les corresponde “estar serios contra Chile” en el regreso de las eliminatorias y pidió no relajarse “y dejar la Copa América atrás”.

El reciente campeón de América trabajará este miércoles en el mismo horario, y el jueves por la noche se enfrentará a Chile en el Estadio Más Monumental con el objetivo de mantenerse en la cima de la clasificación de las eliminatorias, con 15 puntos en seis jornadas disputadas.