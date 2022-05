Justin Thomas conquista su segundo Campeonato de la PGA

Redacción deportes (EE.UU.), (EFE).- El estadounidense Justin Thomas ganó el Campeonato de la PGA, disputado en el Southern Hills Country Club de Tulsa (EE.UU.), al imponerse en el ‘playoff’ a tres hoyos a su compatriota Will Zalatoris.

Mientras, el chileno Mito Pereira, que lideraba el torneo hasta el último hoyo, vio desvanecer sus opciones de título por un ‘doble bogey’.

Cinco años después de su primer triunfo, Thomas completó su doblete en el Campeonato de la PGA con la tercera mejor remontada de siempre en el torneo, al llegar a la última ronda con siete golpes de retraso con respecto al líder.

Mito Pereira llegó al mando del torneo al último hoyo y le bastaba con el par para triunfar, pero fue condenado por un ‘doble bogey’ que le dejó fuera de la contienda

Thomas fue el único de los tres pretendientes en terminar su ronda bajo par, con un -3, mientras que Zalatoris registró un uno sobre par y Pereira, un cinco sobre par.

Ambos se salvaron en el último hoyo, gracias al ‘doble bogey’ de Pereira, y se jugaron el título en el ‘playoff’ de tres hoyos que incluyó el decimotercero, el decimoséptimo y el decimoctavo.

Lograron un ‘birdie’ en el hoyo de apertura, pero Thomas tomó el mando en el segundo, gracias a otro ‘birdie’ por el par de Zalatoris.

A Thomas le bastó con el par en el decimoctavo hoyo para poner sus manos en este trofeo por segunda vez en su carrera.

PEREIRA, A UN PASO DE LA GLORIA

A Pereira, nacido en Santiago de Chile en 1995 y novato en el PGA Tour, le bastaba con un par en el último hoyo para coronarse campeón en el Southern Hills Country Club, al sumar un impacto de ventaja sobre Will Zalatoris y Justin Thomas, que ya habían terminado su ronda.

Pero, tras quedarse a milímetros de un ‘birdie’ en el decimoséptimo hoyo, falló el golpe de apertura y envió la bola al agua, lo que le provocó un impacto de penalidad y le puso contra la pared.

Necesitó otros tres golpes para completar el hoyo y acabó con un ‘doble bogey’ que puso fin a su sueño y le dejó en la tercera posición en Tulsa.

Su torneo acabó con un total de 276 golpes (-4) y en esta última ronda entregó una tarjeta de 75 (5 sobre par).

Al acabar su ronda, Pereira, número 100 del ránkng mundial, lamentó que este domingo no haya conseguido “jugar muy bien” y que le faltaron “un par de birdies” para completar su hazaña y coronarse.

Se acordó además de que hasta el pasado viernes su objetivo era “pasar el corte” y prometió que este disgusto no le va a parar de cara al futuro de su carrera en el PGA Tour.

Contó hasta el final con el apoyo de su amigo y compatriota Joaquín Neimann, que le animó con cariño y que estaba visiblemente dolido cuando vio desvanecer el sueño de Pereira en el hoyo final.

Neimann acabó el torneo en la vigésimo tercera posición, con un total de dos sobre par.

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer acabó el torneo con 279 golpes, uno bajo par, en la novena posición.

ARNAUS, MEJOR ESPAÑOL

En la delegación española, el catalán Adri Arnaus puso fin a su primera participación en el Campeonato de la PGA con 283 golpes totales (+3).

Jon Rahm se despidió con la mejor de sus cuatro vueltas al campo del Southern Hills Country Club, con 68 golpes (2 bajo par).

El vizcaíno, número 2 del mundo, completó el torneo con un total de 286 impactos (6 sobre par), con cuatro rondas de 73 (+1), 69 (-1), 76 (+6) y 68 (-2).

De los cuatro españoles que empezaron el torneo sólo Arnaus y Jon Rahm consiguieron pasar el corte.