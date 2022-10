Kany García y Rocío Guerrero, entre mujeres homenajeadas por los Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Kany García, Rocío Guerrero, Rosa Lagarrigue y Janina Rosado serán las mujeres premiadas este año con el título “Leading Ladies of Entertainment”, un reconocimiento especial que se entregará en la semana de los Latin Grammy.

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles las homenajeadas en la sexta edición del galardón, que en otras ediciones fue para artistas como Selena Gómez y Lila Downs y periodistas como María Elena Salinas.

“Es un programa creado hace seis años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales y con conciencia social en el sector de las artes y entretenimiento que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes”, explicó la Academia Latina en un comunicado.

La entrega del reconocimiento será el martes 15 de noviembre, dos días antes de la gala de los Latin Grammy, que se celebrará en formato presencial en Las Vegas (EE.UU.).

Entre las laureadas figura la cantante y compositora Kany García, ganadora de seis Latin Grammy y autora de canciones como “Hoy ya Me Voy”, “Alguien”, “Duele Menos” y “Para Siempre”. Su último disco, “El Amor que merecemos”, está nominado a mejor álbum de pop vocal en la edición actual de los premios.

También aparece Rocío Guerrero, la directora de la división latina de Amazon Music, a la que llegó tras trabajar durante ocho años en Spotify y dedicarse a la música como violinista para la New York Symphonic Arts Ensemble Orchestra.

Asimismo, Rosa Lagarrigue será reconocida como una de las representantes más influyentes de la industria musical española con su agencia RLM, que fundó en los años 1980 para representar a artistas como Miguel Bosé, Mecano, Alejandro Sanz, Ana Torroja y el compositor Alberto Iglesias, entre otros.

Finalmente, la cuarta homenajeada será Janina Rosado, pianista y ganadora de nueve Latin Grammy por su trabajo como arreglista y directora y productora junto a músicos de la talla de Johnny Ventura y Juan Luis Guerra.

“Aunque continúa existiendo una brecha importante en la industria, continuamos abriendo caminos con iniciativas como ‘Leading Ladies of Entertainment’,en la que arrojamos luz en el trabajo que hace falta para promover la igualdad de género”, afirmó el consejero delegado de la Academia Latina, Manuel Abud.

Los Latin Grammy se entregarán el 17 de noviembre con Bad Bunny, Edgar Barrera y Rosalía como los más nominados.