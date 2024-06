Kanye West llega a un acuerdo par resolver demanda por usar fragmentos de Donna Summer

Nueva York, (EFE).- El rapero Kanye West, ahora también conocido como Ye, resolvió este mes una demanda de derechos de autor con los gestores del patrimonio de Donna Summer (1948-2012) por la ‘interpolación no autorizada’ de la canción ‘I Feel Love’ (1977).

Según un documento judicial del 20 de junio presentado en una corte de Los Ángeles, los abogados de ambas partes afirman que “celebraron un acuerdo de conciliación que es un acuerdo completo y final de todos los reclamos en la acción”.

Después de la presentación del acuerdo, Larry Stein, abogado principal de los gestores del patrimonio de Summer, le dijo a Billboard el 21 de junio que el acuerdo finalizado no da permiso para que West use el material de la difunta cantante en el futuro.

Los gestores del patrimonio de Summer habían acusado a West y al cantante Ty Dolla $ign de “robo descarado” por utilizar fragmentos de ‘I Feel Love’ de Summer en su canción de ‘Vultures 1’, ‘Good (don’t die)’ (2024) “sin permiso”, una práctica que se conoce como ‘interpolación’.

La demanda, que nombra al marido de la Reina del Disco, Bruce Sudano, como demandante principal, afirma que los músicos “decidieron arrogante y unilateralmente que simplemente robarían” la canción de 1977.