Kanye West pierde a su agencia de representación tras comentarios antisemitas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- CAA, una de las agencias de representación más importantes de la industria del entretenimiento, rompió su contrato con Kanye West después de que el rapero haya propinado varios comentarios antisemitas y de corte racista en sus redes sociales.

Según fuentes citadas por el diario Los Ángeles Times la agencia dejará de trabajar con él de manera inmediata, siguiendo los pasos de marcas como Balenciaga y The Gap, que también han decidido dejar de colaborar con el músico.

Asimismo, el estudio MRC confirmó que cancelará el estreno de un documental dedicado a la carrera del artista.

Todos estos movimientos se conocen días después de que la familia de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Mineápolis (EE.UU.) en 2020, anunciara una demanda por difamación contra West, al que reclama 250 millones de dólares por decir que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la violencia policial.

West dijo en una entrevista en el podcast Drink Champs que Floyd falleció por consumo de droga y no por la asfixia que le provocó el policía Derek Chauvin, quien hincó su rodilla sobre el cuello de la víctima durante más de nueve minutos, como confirmó la autopsia y la sentencia judicial que condenó al agente.

Días antes, el autor de “Yeezus” lució durante un desfile de moda en París una camiseta con el mensaje “White Lives Matter” (“Las vidas blancas importan”), un lema utilizado a menudo por supremacistas blancos en respuesta al movimiento contra el racismo “Black Lives Matter”.

En medio de este ciclo de provocaciones, Twitter e Instagram bloquearon las cuentas de West en sus plataformas, donde infinidad de usuarios denunciaron una serie de comentarios antisemitas.

Primero mencionó a Jared Kushner, judío y yerno de su “amigo” Trump, al decir que era el hombre detrás de unos tratados de paz en Oriente Medio gestados solo para “ganar dinero”.

“No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza”, declaró a continuación.

La duda de si hablaba de los Trump o del pueblo judío en general quedó resuelta al emprender una escalada de comentarios de carácter antisemita que llevaron al bloqueo, especialmente cuando amenazó con atacarles a lo “Death con 3” (en alusión al “DEFCON 3”, expresión militar ante una alerta substancial de guerra).

West, también conocido como Ye, admitió hace unos años que sufre un trastorno de bipolaridad y, entre otras acciones llamativas, llegó a presentarse como candidato a la presidencia de EE.UU. en varios estados durante los comicios de 2020.