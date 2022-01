Karime Pindter aprendió a no quedarse en el exceso de “Acapulco Shore”

Ciudad de México, (EFE).- El polémico programa de telerrealidad “Acapulco Shore”, en el que predominan la fiesta y los excesos, ha sido para muchos de sus participantes una fuente interminable de escándalos, pero para otros, como la popular Karime Pindter, una gran plataforma para emprender sueños.

“Para mí MTV y ‘Acapulco Shore’ me ha cambiado todo, me ha abierto las puertas de todo. Creo que si sabes tomar la oportunidad y no te quedas ahí nada más en el exceso te puede ayudar muchísimo”, explicó a Efe en conferencia de prensa virtual la “influencer” y empresaria de 28 años, Karime Pindter.

Pindter es una de las pocas integrantes del “reality” que ha vivido todas las temporada del programa, que se basa en la “fiesta y descontrol” -según afirmaron varios de sus participantes- de un grupo de jóvenes que pasan vacaciones juntos por un mes entero.

La “influencer” tiene claro que su participación en “Acapulco Shore”, que ha sido catalogado por MTV Latinoamérica como el “reality show más exitoso de su historia”, la ha puesto en un lugar de ejemplo para el público que los observa.

Sin embargo, está convencida de que su imagen no está solamente marcada por los excesos que ha vivido a lo largo de la serie.

“Obviamente es un programa para divertirte y olvidarte de los mil problemas que hay en el mundo. En la vida real creo que sí podemos dar un ejemplo, soy una mujer emprendedora y que trabaja. Y no todo es exceso, puede haber un balance”, mencionó.

El programa creado en 2014 llega a su novena temporada el próximo 18 de enero con unas vacaciones en Cartagena, Colombia, nuevos integrantes y más drama, alcohol y diversión, según aseguraron los 12 participantes.

Cuatro de ellos comienzan su camino por primera vez en la franquicia.

Sobre el por qué consideran que “Acapulco Shore” se ha podido posicionar como uno de los “realities” más queridos por el público, Fernanda Moreno, otra de las participantes, dijo sin tropiezos:

“Es porque tenemos el trabajo que todo mundo quiere, es el ‘reality’ soñado, te pagan por irte de borracho un mes a vivir en una casa poca madre (maravillosa) y con gente chingona (increíble). En otros programas tienes que comer bichos o te llevan a tu ex. Aquí solo tienes que pasarla bien”, subrayó.