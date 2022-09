Kawhi Leonard: “Me siento más fuerte”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Tras una temporada entera fuera de las pistas por una grave lesión, Kawhi Leonard ya cuenta los días para volver a competir con Los Angeles Clippers y aseguró que se encuentra incluso mejor físicamente que la última vez que jugó.

“Me siento más fuerte” dijo Leonard en una rueda de prensa por el NBA Media Day de los Clippers (jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada de la NBA).

La estrella del conjunto angelino recordó que ha sido más de un año “sin baloncesto” para él y en el que básicamente ha dedicado sus esfuerzos a recuperarse y a “levantar pesas”.

“Estoy muy emocionado. Me perdí un curso entero. Han sido 14 meses de solo intentar mejorar mi físico, de enfocarme en mi cuerpo”, explicó.

Leonard dijo que se encuentra “bien” y aseguró que su plan es comenzar la pretemporada con los Clippers con normalidad desde el día uno y evaluar cómo se siente físicamente.

Con Kawhi Leonard y Paul George al frente tras superar sus problemas físicos, los Clippers se postulan como una de las grandes amenazas en la Conferencia Oeste para la nueva temporada de la NBA.

Junto a veteranos como Marcus Morris, Nico Batum o Reggie Jackson, jóvenes como Ivica Zubac, Luke Kennard y Terance Mann, y fichajes que llegaron a última hora la temporada pasada como Norman Powell o Robert Covington, los Clippers se han reforzado este verano con John Wall (cinco veces All-Star).

Leonard ensalzó el trabajo de la dirección deportiva de los Clippers y destacó que la plantilla tiene escoltas y aleros “talentosos” que pueden brillar tanto en ataque como en defensa.

“Creo que es lo que necesitas en esta NBA ahora mismo. Tipos que puedan defender, que puedan cambiar en los bloqueos y que sean capaces de meter los tiros abiertos. Veremos cómo se desarrolla este año pero estoy emocionado”, indicó.

Pese a las novedades en la plantilla, gran parte de las esperanzas de los Clippers vuelven a girar en torno a Leonard, quien pasó por el quirófano en julio de 2021 para solucionar sus problemas en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que no jugó ni un encuentro de la pasada temporada.

A esa ausencia se unieron además los problemas físicos de Paul George, que solo pudo participar en 31 encuentros en la pasada temporada.

Con todo ello, los Clippers se mostraron como un bloque sólido, terminaron octavos en el Oeste y se quedaron a las puertas de los “playoffs” tras perder en el “play-in” ante los New Orleans Pelicans.

En este sentido, Leonard aplaudió la “naturaleza competitiva” y el mérito de sus compañeros.

“No querían rendirse. Podían haber bajado los brazos (…) pero, si no existiera el ‘play-in’, habrían jugado los ‘playoffs’. Creo que eso muestra lo que son”, aseguró.